https://sputnikarabic.ae/20230421/الصحة-العراقية-تصدر-توضيحا-جديدا-بشأن-وفاة-الرئيس-الأسبق-لديوان-الوقف-السني-في-البلاد-1076150005.html
الصحة العراقية تصدر توضيحا جديدا بشأن وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني في البلاد
الصحة العراقية تصدر توضيحا جديدا بشأن وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني في البلاد
أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:16+0000
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ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن "التشريح السريري لسعد كمبش أثبت وجود جلطة قديمة في عضلة القلب مع تصلّب في الشرايين".وقالت الوزارة العراقية في بيانها إنه "إلحاقا بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بخصوص وفاة المدعو سعد كمبش، تبين وزارة الصحة أن تقرير الطب العدلي الأولي يشير عادة الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية، ومن ثم يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".وأكدت في البيان أن التشريح السريري أظهر وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلب في شرايين القلب، مضيفة أنه تم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي من أجل التحري عن وجود أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة.وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن التشريح أظهر وجود تجمع للسوائل في الرئتين، فيما تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر أي آثار لنزف في الدماغ أو كسر في الجمجمة.ويشار إلى أن الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي سعد كمبش، قد توفي بعد دقائق من اعتقاله من قبل القوات الأمنية في مدينة الموصل غربي العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل، مساء أمس الخميس.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان، أن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".ومساء أول أمس الأربعاء، ألقت شرطة كركوك القبض على زوجة كمبش، الذين كانوا قادمين من بغداد بقصد الوصول إلى إقليم كردستان، وذلك بعد تمكن كمبش من الهروب.وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها أن محكمة اجتثاث الفساد العراقية حكمت غيابياً بالسجن المشدد أربع سنوات على الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، بتهمة العمل بخلاف مهامه الوظيفية والإضرار بالأملاك والأموال العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230420/بعد-دقائق-من-اعتقاله-وفاة-الرئيس-الأسبق-لديوان-الوقف-السني-العراقي-1076134398.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة العراقية تصدر توضيحا جديدا بشأن وفاة الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني في البلاد
09:16 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش.
ونقلت السومرية نيوز
، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن "التشريح السريري لسعد كمبش أثبت وجود جلطة قديمة في عضلة القلب مع تصلّب في الشرايين".
وقالت الوزارة العراقية في بيانها إنه "إلحاقا بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بخصوص وفاة المدعو سعد كمبش، تبين وزارة الصحة
أن تقرير الطب العدلي الأولي يشير عادة الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية، ومن ثم يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".
وأكدت في البيان أن التشريح السريري أظهر وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلب في شرايين القلب، مضيفة أنه تم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي من أجل التحري عن وجود أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن التشريح أظهر وجود تجمع للسوائل في الرئتين، فيما تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر أي آثار لنزف في الدماغ أو كسر في الجمجمة.
ويشار إلى أن الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي سعد كمبش، قد توفي بعد دقائق من اعتقاله من قبل القوات الأمنية في مدينة الموصل غربي العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية
إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل، مساء أمس الخميس.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان، أن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".
ومساء أول أمس الأربعاء، ألقت شرطة كركوك القبض على زوجة كمبش، الذين كانوا قادمين من بغداد بقصد الوصول إلى إقليم كردستان، وذلك بعد تمكن كمبش من الهروب.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية
في بيان لها أن محكمة اجتثاث الفساد العراقية حكمت غيابياً بالسجن المشدد أربع سنوات على الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، بتهمة العمل بخلاف مهامه الوظيفية والإضرار بالأملاك والأموال العامة.