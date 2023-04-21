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https://sputnikarabic.ae/20230421/الصين-تعمل-على-إنتاج-مدرعات-من-هياكل-الدبابات-القديمة-1076175072.html
الصين تعمل على إنتاج مدرعات من هياكل الدبابات القديمة
الصين تعمل على إنتاج مدرعات من هياكل الدبابات القديمة
تجهزت صناعة الدفاع الصينية لبدء إنتاج على نطاق واسع لمركبات مشاة قتالية ثقيلة منتجة من هياكل وخردات الدبابات القتالية الرئيسية والمتوسطة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:26+0000
2023-04-21T16:26+0000
العالم
رصد عسكري
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وتعتبر هذه المركبة استنساخا للمدرعة السوفيتية "T-54A"، التي تم تطويرها في الخمسينيات من القرن الماضي، ويتم حاليًا سحب الطراز الصيني 59 من وحدات وتشكيلات الجيش الصيني.ويجري هنا الحديث عن مئات المركبات، التي يمكن تحويلها إلى مركبات نقل ثقيلة للأفراد وبيعها في الخارج. إذ يقال أن"VN-20" تلقى اهتماما من قبل الجيش الإماراتي، حسبما ذكرته مجلة "روسكيه أروجيه" اليوم الجمعة.كما تم توفير قوة نيران عالية من خلال نظام الأسلحة، الذي جرّب لسنوات طوال من التشغيل على "BMP-3" والذي حصل على تصنيف عالٍ جدًا في الإمارات العربية المتحدة.وأعيد تشكيل هكيل العربة عن طريق نقل حجرة المحرك إلى الأمام، وتم نقل مقصورات الجنود إلى الوسط والخلف، وأصبح لدى وحدة قيادة العربة قدرة كبيرة على تأمين دعم ناري فعال للجنود المشاة.ومن المحتمل أن تحظى هذه الخطوة الصناعية المتقدمة باهتمام الدول التي لا تزال تعمل بالعتاد الحربي القديم.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الصين تعمل على إنتاج مدرعات من هياكل الدبابات القديمة

16:26 GMT 21.04.2023
© Sputnik . evginea biatov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة صينية صورة أرشيفية
دبابة صينية صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . evginea biatov /
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تجهزت صناعة الدفاع الصينية لبدء إنتاج على نطاق واسع لمركبات مشاة قتالية ثقيلة منتجة من هياكل وخردات الدبابات القتالية الرئيسية والمتوسطة.
وتعتبر هذه المركبة استنساخا للمدرعة السوفيتية "T-54A"، التي تم تطويرها في الخمسينيات من القرن الماضي، ويتم حاليًا سحب الطراز الصيني 59 من وحدات وتشكيلات الجيش الصيني.
ويجري هنا الحديث عن مئات المركبات، التي يمكن تحويلها إلى مركبات نقل ثقيلة للأفراد وبيعها في الخارج. إذ يقال أن"VN-20" تلقى اهتماما من قبل الجيش الإماراتي، حسبما ذكرته مجلة "روسكيه أروجيه" اليوم الجمعة.

وهذه المدرعة محمية ضد قاذفات القنابل اليدوية المحمولة، وكذلك الذخيرة من البنادق الآلية ذات العيارالصغير الأكثر شيوعًا.

يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأوكرانية في خنادقهم... فيديو
06:56 GMT
كما تم توفير قوة نيران عالية من خلال نظام الأسلحة، الذي جرّب لسنوات طوال من التشغيل على "BMP-3" والذي حصل على تصنيف عالٍ جدًا في الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة لمدافع 100 ملم و30 ملم، ومدفع رشاش 7.62 ملم. بالإضافة لطاقم القيادة الذي يتألف من ثلاثة جنود، كما تستطيع نقل ستة جنود، أما قوة المحرك فهي 1300 حصان.

وأعيد تشكيل هكيل العربة عن طريق نقل حجرة المحرك إلى الأمام، وتم نقل مقصورات الجنود إلى الوسط والخلف، وأصبح لدى وحدة قيادة العربة قدرة كبيرة على تأمين دعم ناري فعال للجنود المشاة.
ومن المحتمل أن تحظى هذه الخطوة الصناعية المتقدمة باهتمام الدول التي لا تزال تعمل بالعتاد الحربي القديم.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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