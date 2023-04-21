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https://sputnikarabic.ae/20230421/القوات-الروسية-تحصل-على-دفعة-جديدة-من-أنظمة-الاستطلاع-بينتسيلين-1076152953.html
القوات الروسية تحصل على دفعة جديدة من أنظمة الاستطلاع "بينتسيلين"
القوات الروسية تحصل على دفعة جديدة من أنظمة الاستطلاع "بينتسيلين"
ستحصل القوات الروسية على مجموعة جديدة من أنظمة الاستطلاع الصوتي والحراري "بنتسيلين". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:26+0000
2023-04-21T10:26+0000
رصد عسكري
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وذكرت وكالات روسية أن هذا النظام يعمل حاليا بنجاح في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.تم تطوير المجمع وإنتاجه في معهد "فيكتور" ، حسبما ذكرت شركة "روس إلكترونيكا". يفي المصنعون بالتزاماتهم للتسليم وفقًا للشروط التعاقدية المحددة.تعمل "بنتسلين" على محور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه كجزء من معركة مضادة للبطاريات. تكتشف وتساعد في تدمير حوامل المدفعية ومدافع الهاوتزر الأوكرانية. تكشف وترسل الإحداثيات في خمس ثوان. ترد المدفعية الروسية على الفور على النيران.يكتشف مجمع بنتسلين مدفعية العدو بفضل مبدأ جديد للجمع بين الاستطلاع الحراري والصوتي. يعتمد مجمع الاستطلاع على هيكل كاماز، وتبلغ أقصى سرعة لحركته 90 كيلومترًا في الساعة. يعمل في أي وقت من اليوم وفي أي درجة حرارة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دعم-سو-57-الروسية-بمنظومة-ذكاء-اصطناعي--1076142878.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحصل على دفعة جديدة من أنظمة الاستطلاع "بينتسيلين"

10:26 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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ستحصل القوات الروسية على مجموعة جديدة من أنظمة الاستطلاع الصوتي والحراري "بنتسيلين".
وذكرت وكالات روسية أن هذا النظام يعمل حاليا بنجاح في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
تم تطوير المجمع وإنتاجه في معهد "فيكتور" ، حسبما ذكرت شركة "روس إلكترونيكا". يفي المصنعون بالتزاماتهم للتسليم وفقًا للشروط التعاقدية المحددة.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
08:07 GMT
تعمل "بنتسلين" على محور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه كجزء من معركة مضادة للبطاريات. تكتشف وتساعد في تدمير حوامل المدفعية ومدافع الهاوتزر الأوكرانية. تكشف وترسل الإحداثيات في خمس ثوان. ترد المدفعية الروسية على الفور على النيران.
يكتشف مجمع بنتسلين مدفعية العدو بفضل مبدأ جديد للجمع بين الاستطلاع الحراري والصوتي. يعتمد مجمع الاستطلاع على هيكل كاماز، وتبلغ أقصى سرعة لحركته 90 كيلومترًا في الساعة. يعمل في أي وقت من اليوم وفي أي درجة حرارة.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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