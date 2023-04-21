https://sputnikarabic.ae/20230421/القوات-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودعين-للذخيرة-من-ألوية-المدفعية-65-و44-الأوكرانيين-1076160046.html
القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T12:02+0000
2023-04-21T12:02+0000
2023-04-21T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولياي بول وبولتافا في مقاطعة زابوروجيه".وفي مناطق ليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.وبالإضافة إلى ذلك، دمر مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في القرب من قرية كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "أكاسيا".وتم تدمير أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا".وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وتشاسي يار وبريدتيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم تحييد ما يصل إلى 310 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".في اتجاه خيرسون، نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريشيتيلوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
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https://sputnikarabic.ae/20230421/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076140882.html
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روسيا
القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
12:02 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولياي بول وبولتافا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات التي نفذتها طائرات العمليات التكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا وتيمكوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف.
وفي مناطق ليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
وبالإضافة إلى ذلك، دمر مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في القرب من قرية كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "أكاسيا".
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت الوزارة أن الضربات الهجومية والطيران العسكري، ونيران المدفعية لمجموعة القوات "المركز" هزمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونوبوبوفكا، وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا وسيريبريانكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان في اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، وتوقف القوات المجوقلة محاولات العدو للهجوم المضاد وتدعم أعمال الكتائب الهجومية للاستيلاء على المدينة.
وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وتشاسي يار وبريدتيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 310 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".
وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزمت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونوي في مقاطعة زابوروجيه.
في اتجاه خيرسون، نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وسيارتين.
وتم تدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريشيتيلوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكاخوفكا في مقاطعة خيرسون.