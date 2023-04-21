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القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/القوات-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودعين-للذخيرة-من-ألوية-المدفعية-65-و44-الأوكرانيين-1076160046.html
القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T12:02+0000
2023-04-21T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولياي بول وبولتافا في مقاطعة زابوروجيه".وفي مناطق ليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.وبالإضافة إلى ذلك، دمر مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في القرب من قرية كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "أكاسيا".وتم تدمير أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا".وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وتشاسي يار وبريدتيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم تحييد ما يصل إلى 310 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".في اتجاه خيرسون، نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريشيتيلوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230421/نظام-كييف-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-في-أرتيوموفسك-1076157822.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076140882.html
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القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين

12:02 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 12:45 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولياي بول وبولتافا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات التي نفذتها طائرات العمليات التكتيكية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا وتيمكوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف.

وفي مناطق ليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.
وبالإضافة إلى ذلك، دمر مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في القرب من قرية كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "أكاسيا".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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11:31 GMT

وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت الوزارة أن الضربات الهجومية والطيران العسكري، ونيران المدفعية لمجموعة القوات "المركز" هزمت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونوبوبوفكا، وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا وسيريبريانكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا".

وأضاف البيان في اتجاه دونيتسك، واصلت الكتائب الهجومية القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، وتوقف القوات المجوقلة محاولات العدو للهجوم المضاد وتدعم أعمال الكتائب الهجومية للاستيلاء على المدينة.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وتشاسي يار وبريدتيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 310 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".

وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزمت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونوي في مقاطعة زابوروجيه.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:14 GMT
في اتجاه خيرسون، نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وسيارتين.

وتم تدمير مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريشيتيلوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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