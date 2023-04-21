https://sputnikarabic.ae/20230421/القوات-الروسية-تعلن-عن-تدمير-مستودعين-للذخيرة-من-ألوية-المدفعية-65-و44-الأوكرانيين-1076160046.html

القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين

القوات الروسية تعلن عن تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية 65 و44 الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T12:02+0000

2023-04-21T12:02+0000

2023-04-21T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعين للذخيرة من ألوية المدفعية الآلية 65 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولياي بول وبولتافا في مقاطعة زابوروجيه".وفي مناطق ليمان الأول وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.وبالإضافة إلى ذلك، دمر مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في القرب من قرية كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "أكاسيا".وتم تدمير أكثر من 55 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا".وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي وتشاسي يار وبريدتيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.تم تحييد ما يصل إلى 310 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".في اتجاه خيرسون، نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وسيارتين.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وريشيتيلوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكاخوفكا في مقاطعة خيرسون.

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https://sputnikarabic.ae/20230421/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076140882.html

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