https://sputnikarabic.ae/20230421/المدافع-الأوكرانية-ذاتية-الحركة-تعاني-من-الشلل-أمام-الدبابات-الروسية-1076152493.html
المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية
المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية
أفادت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية، 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:43+0000
2023-04-21T10:43+0000
2023-04-21T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046992189_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ed81e52d6ef87e2c7e5263096afbd96.jpg
وبيّنت الصحيفة أنه تمت تعديل المدافع الأوكرانية ذاتية الدفع، حيث تم تركيب مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم من طراز "MT-12 Rapira" على مدرعة "MT-LB".وبحسب الصحيفة في حالة القتال الحقيقي، لم يساعد هذا الإجراء حتى مع الدبابات السوفيتية القديمة "T-54/55"، وتم تدمير هذه المدافع وإلحاق الهزيمة بها.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المنتج المحلي الصنع لقي حفاوة كبيرة من مناصري النازية، الذين شبّهوها بالآلية الألمانية التي تعود للحرب العالمية الثانية كالمدافع الخفيفة ذاتية الدفع المضادة للدبابات من عائلة "ماردير"، لكن هذه المدافع المصنعة واجهت نفس الهزيمة التي واجهتها تلك التي دمرت في الحرب العظمى.وبحسب مجلة "روسيسكايا غازيتا"، فإن هذا التصميم لا يحتوي على سقف، والذي يمكن اعتباره عيبًا فادحًا للمعدات التي تعمل في المقدمة. قنبلة يدوية واحدة يتم إسقاطها من مسيّرة "كوادكوبتر" يمكن أن تدمر كل شخص في حجرة القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046992189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b8653e8723b39c7d71de749eb351d2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية
تابعنا عبر
أفادت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية،
وبيّنت الصحيفة أنه تمت تعديل المدافع الأوكرانية ذاتية الدفع، حيث تم تركيب مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم من طراز "MT-12 Rapira" على مدرعة "MT-LB".
وبحسب الصحيفة في حالة القتال الحقيقي، لم يساعد هذا الإجراء حتى مع الدبابات السوفيتية القديمة "T-54/55"، وتم تدمير هذه المدافع وإلحاق الهزيمة بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المنتج المحلي الصنع لقي حفاوة كبيرة من مناصري النازية، الذين شبّهوها بالآلية الألمانية التي تعود للحرب العالمية الثانية كالمدافع الخفيفة ذاتية الدفع المضادة للدبابات من عائلة "ماردير"، لكن هذه المدافع المصنعة واجهت نفس الهزيمة التي واجهتها تلك التي دمرت في الحرب العظمى.
وبحسب مجلة "روسيسكايا غازيتا"
، فإن هذا التصميم لا يحتوي على سقف، والذي يمكن اعتباره عيبًا فادحًا للمعدات التي تعمل في المقدمة. قنبلة يدوية واحدة يتم إسقاطها من مسيّرة "كوادكوبتر" يمكن أن تدمر كل شخص في حجرة القيادة.