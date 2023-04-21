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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/المدافع-الأوكرانية-ذاتية-الحركة-تعاني-من-الشلل-أمام-الدبابات-الروسية-1076152493.html
المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية
المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية
أفادت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية، 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:43+0000
2023-04-21T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبيّنت الصحيفة أنه تمت تعديل المدافع الأوكرانية ذاتية الدفع، حيث تم تركيب مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم من طراز "MT-12 Rapira" على مدرعة "MT-LB".وبحسب الصحيفة في حالة القتال الحقيقي، لم يساعد هذا الإجراء حتى مع الدبابات السوفيتية القديمة "T-54/55"، وتم تدمير هذه المدافع وإلحاق الهزيمة بها.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المنتج المحلي الصنع لقي حفاوة كبيرة من مناصري النازية، الذين شبّهوها بالآلية الألمانية التي تعود للحرب العالمية الثانية كالمدافع الخفيفة ذاتية الدفع المضادة للدبابات من عائلة "ماردير"، لكن هذه المدافع المصنعة واجهت نفس الهزيمة التي واجهتها تلك التي دمرت في الحرب العظمى.وبحسب مجلة "روسيسكايا غازيتا"، فإن هذا التصميم لا يحتوي على سقف، والذي يمكن اعتباره عيبًا فادحًا للمعدات التي تعمل في المقدمة. قنبلة يدوية واحدة يتم إسقاطها من مسيّرة "كوادكوبتر" يمكن أن تدمر كل شخص في حجرة القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية

10:43 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Stringer
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أفادت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن المدافع الأوكرانية ذاتية الحركة تعاني من "الشلل" أمام الدبابات الروسية،
وبيّنت الصحيفة أنه تمت تعديل المدافع الأوكرانية ذاتية الدفع، حيث تم تركيب مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم من طراز "MT-12 Rapira" على مدرعة "MT-LB".
وبحسب الصحيفة في حالة القتال الحقيقي، لم يساعد هذا الإجراء حتى مع الدبابات السوفيتية القديمة "T-54/55"، وتم تدمير هذه المدافع وإلحاق الهزيمة بها.
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
06:56 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المنتج المحلي الصنع لقي حفاوة كبيرة من مناصري النازية، الذين شبّهوها بالآلية الألمانية التي تعود للحرب العالمية الثانية كالمدافع الخفيفة ذاتية الدفع المضادة للدبابات من عائلة "ماردير"، لكن هذه المدافع المصنعة واجهت نفس الهزيمة التي واجهتها تلك التي دمرت في الحرب العظمى.
وبحسب مجلة "روسيسكايا غازيتا"، فإن هذا التصميم لا يحتوي على سقف، والذي يمكن اعتباره عيبًا فادحًا للمعدات التي تعمل في المقدمة. قنبلة يدوية واحدة يتم إسقاطها من مسيّرة "كوادكوبتر" يمكن أن تدمر كل شخص في حجرة القيادة.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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