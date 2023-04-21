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إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/المدفعية-الروسية-تصيب-نحو-100-هدف-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1076139486.html
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T02:24+0000
2023-04-21T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "في إطار القتال المضاد للمدفعية، نفذت المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضربات نارية على نحو مائة هدف للعدو".وأضاف الضابط أن العدو من اللواء الجوي العسكري 81 واللواء المشاة الميكانيكي 58 وفرقة الهجوم الجوي النزولي 95 من القوات الأوكرانية حاولوا شن هجوم على مواقع الوحدات الروسية على الأراضي الروسية وتم تحييدهم إلى المواقع التي احتلوها سابقًا، وذلك بعد ضربات جوية ونيران مدفعية من لمجموعة "المركز".وأشار سافتشوك إلى أن طواقم طائرات الهليكوبتر كا-52 ومي-35 للطيران العسكري التابع للمجموعة شنت ضربات بصواريخ غير موجهة على تجمعات العدو للآليات والقوى الحية في اتجاه كراسنوليمان.وأضاف رئيس مركز الإعلام أن الطيران الاستراتيجي والتكتيكي التابع للمجموعة الروسية مستمر في تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الحرجة للقوميين الأوكرانيين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة

02:24 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية الخاصة.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "في إطار القتال المضاد للمدفعية، نفذت المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضربات نارية على نحو مائة هدف للعدو".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
00:31 GMT
وأضاف الضابط أن العدو من اللواء الجوي العسكري 81 واللواء المشاة الميكانيكي 58 وفرقة الهجوم الجوي النزولي 95 من القوات الأوكرانية حاولوا شن هجوم على مواقع الوحدات الروسية على الأراضي الروسية وتم تحييدهم إلى المواقع التي احتلوها سابقًا، وذلك بعد ضربات جوية ونيران مدفعية من لمجموعة "المركز".
وأشار سافتشوك إلى أن طواقم طائرات الهليكوبتر كا-52 ومي-35 للطيران العسكري التابع للمجموعة شنت ضربات بصواريخ غير موجهة على تجمعات العدو للآليات والقوى الحية في اتجاه كراسنوليمان.
وأضاف رئيس مركز الإعلام أن الطيران الاستراتيجي والتكتيكي التابع للمجموعة الروسية مستمر في تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الحرجة للقوميين الأوكرانيين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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