https://sputnikarabic.ae/20230421/المدفعية-الروسية-تصيب-نحو-100-هدف-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1076139486.html
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T02:24+0000
2023-04-21T02:24+0000
2023-04-21T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_76a517a30b38210ef4ea19299ee6610b.jpg
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "في إطار القتال المضاد للمدفعية، نفذت المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضربات نارية على نحو مائة هدف للعدو".وأضاف الضابط أن العدو من اللواء الجوي العسكري 81 واللواء المشاة الميكانيكي 58 وفرقة الهجوم الجوي النزولي 95 من القوات الأوكرانية حاولوا شن هجوم على مواقع الوحدات الروسية على الأراضي الروسية وتم تحييدهم إلى المواقع التي احتلوها سابقًا، وذلك بعد ضربات جوية ونيران مدفعية من لمجموعة "المركز".وأشار سافتشوك إلى أن طواقم طائرات الهليكوبتر كا-52 ومي-35 للطيران العسكري التابع للمجموعة شنت ضربات بصواريخ غير موجهة على تجمعات العدو للآليات والقوى الحية في اتجاه كراسنوليمان.وأضاف رئيس مركز الإعلام أن الطيران الاستراتيجي والتكتيكي التابع للمجموعة الروسية مستمر في تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الحرجة للقوميين الأوكرانيين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_1deb5b3a1f4b075e9f65669c15ac008e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
تابعنا عبر
أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية الخاصة.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك
": "في إطار القتال المضاد للمدفعية، نفذت المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" بالاعتماد على نظم الاستطلاع ضربات نارية على نحو مائة هدف للعدو".
وأضاف الضابط أن العدو من اللواء الجوي العسكري 81 واللواء المشاة الميكانيكي 58 وفرقة الهجوم الجوي النزولي 95 من القوات الأوكرانية حاولوا شن هجوم على مواقع الوحدات الروسية على الأراضي الروسية وتم تحييدهم إلى المواقع التي احتلوها سابقًا، وذلك بعد ضربات جوية ونيران مدفعية من لمجموعة "المركز".
وأشار سافتشوك إلى أن طواقم طائرات الهليكوبتر كا-52 ومي-35 للطيران العسكري التابع للمجموعة شنت ضربات بصواريخ غير موجهة على تجمعات العدو للآليات والقوى الحية في اتجاه كراسنوليمان.
وأضاف رئيس مركز الإعلام أن الطيران الاستراتيجي والتكتيكي التابع للمجموعة الروسية مستمر في تنفيذ ضربات جوية على الأهداف الحرجة للقوميين الأوكرانيين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.