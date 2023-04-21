عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/الهيئة-المستقلة-لحقوق-الإنسان-تطالب-بالتحقيق-بوفاة-مواطن-في-أحد-مراكز-الشرطة-بغزة-1076142030.html
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بوفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة بغزة
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بوفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة بغزة
تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة مواطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، فجر أمس الخميس. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T07:20+0000
2023-04-21T07:20+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062120238_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_b1c9995191e203a85be54f277f0bb712.jpg
غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إنه "وفق توثيقات الهيئة فإن أفراداً من مكافحة المخدرات توجهوا إلى منزل المواطن المذكور بعد عودته وابنه عبد الله محمد الصوفي (16 عاماً) من مصر ، مساء الأربعاء، 19 أبريل/نيسان".وأشارت إلى أن أفراد الشرطة قاموا بتفتيش المنزل دون إبراز إذن من النيابة العامة، وألقوا القبض على المواطنين ونقلوهما إلى مركز شرطة رفح، وجرى التحقيق مع المواطنين بشكل منفرد، وفق إفادة ابن المتوفى، الذي ادعى تعرضه للضرب وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال التحقيق معه.وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في تصريح صحفي، إن المواطن الصوفي توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى شرطة رفح، حيث تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأن الداخلية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.وأكدت الهيئة أنه بناء على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، حيث بين تقرير المستشفى أن المواطن وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي برفح، جثة هامدة دون وجود علامات حيوية.وقالت الهيئة إنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف حادثة الوفاة وإجراءات التدخل الطبي داخل مركز الشرطة، ونشر نتائج التحقيق، وستستمر الهيئة في المتابعة مع عائلة المتوفى ومع الجهات ذات العلاقة، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.
https://sputnikarabic.ae/20230419/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-وغزة-1076102015.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062120238_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e3169dcd14c1c9da426286669ca5288e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بوفاة مواطن في أحد مراكز الشرطة بغزة

07:20 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة مواطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، فجر أمس الخميس.
غزة - سبوتنيك. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صحفي، إنه "وفق توثيقات الهيئة فإن أفراداً من مكافحة المخدرات توجهوا إلى منزل المواطن المذكور بعد عودته وابنه عبد الله محمد الصوفي (16 عاماً) من مصر ، مساء الأربعاء، 19 أبريل/نيسان".
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة
19 أبريل, 21:11 GMT
وأشارت إلى أن أفراد الشرطة قاموا بتفتيش المنزل دون إبراز إذن من النيابة العامة، وألقوا القبض على المواطنين ونقلوهما إلى مركز شرطة رفح، وجرى التحقيق مع المواطنين بشكل منفرد، وفق إفادة ابن المتوفى، الذي ادعى تعرضه للضرب وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال التحقيق معه.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في تصريح صحفي، إن المواطن الصوفي توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى شرطة رفح، حيث تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة، وأن الداخلية باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.
وأكدت الهيئة أنه بناء على تفويض من عائلة المتوفى، حضرت الهيئة عملية تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، حيث بين تقرير المستشفى أن المواطن وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي برفح، جثة هامدة دون وجود علامات حيوية.
وقالت الهيئة إنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف حادثة الوفاة وإجراءات التدخل الطبي داخل مركز الشرطة، ونشر نتائج التحقيق، وستستمر الهيئة في المتابعة مع عائلة المتوفى ومع الجهات ذات العلاقة، وفي انتظار صدور تقرير الطب الشرعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала