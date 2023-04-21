https://sputnikarabic.ae/20230421/بوتين-يهنئ-الأمة-الإسلامية-بحلول-عيد-الفطر-المبارك-1076141390.html

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T06:28+0000

2023-04-21T06:28+0000

2023-04-21T07:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص التهنئة: "أُشير على الرحب والسعة إلى أن المسلمين في بلادنا يحترمون تقاليد الأبوة التاريخية والدينية والثقافية التي تعود إلى قرون، ويحثون الشباب عليها".وأضاف الرئيس الروسي في نص التهنئة، إن "حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات، يتطور تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة بنشاط، ويتم إيلاء الاهتمام الدؤوب للمبادرات التعليمية والخيرية".وأضاف بوتين: "المقاتلون المسلمون، مع رفاقهم في السلاح، يدافعون عن روسيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة، ويظهرون الشجاعة والمساعدة المتبادلة في المعارك. وبالطبع، فإن مساهمة المنظمات الإسلامية في الحفاظ على الحوار بين الأعراق والأديان، في التربية الوطنية لجيل الشباب هي مساهمة قيّمة".ويذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال، وأن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك والسبت أول أيام عيد الفطر.في حين هناك بلدان أخرى، تشهد مغرب اليوم تحري هلال شهر شوال، وبذلك يتم إعلان أول أيام العيد إما غدا أو بعد غد السبت.وبدأ شهر رمضان، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية، مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230420/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الجمعة-أول-أيام-عيد-الفطر--1076133321.html

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