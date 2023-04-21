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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/بيسكوف-حول-إنهاء-كييف-اتفاقية-إيجار-مع-السفارة-الروسية-في-روسيا-توجد-أرض-لسفارة-أوكرانيا-1076158467.html
بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا
بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على إنهاء كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:34+0000
2023-04-21T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن رد الفعل الروسي: "هنا أيضا توجد أرض تابعة لسفارة أوكرانيا، وما إلى ذلك. وبالطبع سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".وذكر كليتشكو، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تحويل ممتلكات الدولة الروسية، إلى أملاك الدولة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-كييف-حول-زيارة-شبيه-بوتين-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1076119974.html
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روسيا, العالم

بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا

11:34 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على إنهاء كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في موسكو تستأجر أرضا في روسيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن رد الفعل الروسي: "هنا أيضا توجد أرض تابعة لسفارة أوكرانيا، وما إلى ذلك. وبالطبع سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، صرح، في وقت سابق، أن سلطات المدينة قررت إنهاء الاتفاقية مع السفارة الروسية، حول استئجار أرض في العاصمة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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أمس, 11:22 GMT
وذكر كليتشكو، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تحويل ممتلكات الدولة الروسية، إلى أملاك الدولة الأوكرانية.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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