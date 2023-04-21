https://sputnikarabic.ae/20230421/بيسكوف-حول-إنهاء-كييف-اتفاقية-إيجار-مع-السفارة-الروسية-في-روسيا-توجد-أرض-لسفارة-أوكرانيا-1076158467.html
بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا
بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على إنهاء كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:34+0000
2023-04-21T11:34+0000
2023-04-21T11:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن رد الفعل الروسي: "هنا أيضا توجد أرض تابعة لسفارة أوكرانيا، وما إلى ذلك. وبالطبع سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".وذكر كليتشكو، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تحويل ممتلكات الدولة الروسية، إلى أملاك الدولة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-كييف-حول-زيارة-شبيه-بوتين-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1076119974.html
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بيسكوف حول إنهاء كييف اتفاقية إيجار مع السفارة الروسية: في روسيا توجد أرض لسفارة أوكرانيا
11:34 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على إنهاء كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في موسكو تستأجر أرضا في روسيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن رد الفعل الروسي: "هنا أيضا توجد أرض تابعة لسفارة أوكرانيا، وما إلى ذلك. وبالطبع سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، صرح، في وقت سابق، أن سلطات المدينة قررت إنهاء الاتفاقية مع السفارة الروسية، حول استئجار أرض في العاصمة.
وذكر كليتشكو، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء الأوكراني، بشأن تحويل ممتلكات الدولة الروسية، إلى أملاك الدولة الأوكرانية.