https://sputnikarabic.ae/20230421/ترامب-يصف-زعيم-كوريا-الشمالية-بأنه-شخص-ذكي-وماكر-وعديم-الرحمة-1076138924.html
ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة"
ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة"
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:48+0000
2023-04-21T00:48+0000
2023-04-21T00:49+0000
ترامب
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062292452_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_781f722846e45a7b2e91e48dccd9afea.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في حديث لقناة Full Send Podcast على "يوتيوب"، عن كيم جونغ أون، إنه "ذكي جدا وماكر جدا وعديم الرحمة جدا".واعتبر ترامب أن كيم "ولد بذكاء موروث"، وتمكن من السيطرة على العسكريين و"كل الأمور" في كوريا الشمالية، واصفا الزعيم الكوري الشمالي كذلك بأنه "شخص مثير للاهتمام".يذكر أن ترامب التقى، كيم، في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة. وفي فبراير/شباط 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.
https://sputnikarabic.ae/20200911/يقولون-هذا-فظيع-ترامب-يعلق-على-علاقته-ببوتين-وكيم-جونغ-أون-1046509585.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062292452_0:0:1236:927_1920x0_80_0_0_f33058a1347cf12fdf7ccee594db3c02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة"
00:48 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 00:49 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص "ذكي وماكر وعديم الرحمة".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في حديث لقناة Full Send Podcast على "يوتيوب"، عن كيم جونغ أون، إنه "ذكي جدا وماكر جدا وعديم الرحمة جدا".
11 سبتمبر 2020, 06:42 GMT
واعتبر ترامب أن كيم "ولد بذكاء موروث"، وتمكن من السيطرة على العسكريين و"كل الأمور" في كوريا الشمالية، واصفا الزعيم الكوري الشمالي كذلك بأنه "شخص مثير للاهتمام".
يذكر أن ترامب التقى، كيم، في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي
في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة. وفي فبراير/شباط 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.