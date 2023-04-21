عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/تصنيف-الدول-حسب-معدل-الجريمة-1076150143.html
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة
وفقًا لتقرير مسح سكان العالم، احتلت بعض الدول العربية مكانها في تصنيف الدول حسب معدل الجريمة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:17+0000
2023-04-21T09:17+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076150199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d27c66f75ef13adbffdc6c7f0e04384.png
ما هي الدول التي لديها أكبر وأقل عدد من الجرائم وكيف هو الوضع في دول العالم الأخرى؟ شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076150199_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f75596ff65528502a9c3ccc13b5576e0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
انفوجرافيك, инфографика, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

تصنيف الدول حسب معدل الجريمة

09:17 GMT 21.04.2023
تابعنا عبرTelegram
وفقًا لتقرير مسح سكان العالم، احتلت بعض الدول العربية مكانها في تصنيف الدول حسب معدل الجريمة.
ما هي الدول التي لديها أكبر وأقل عدد من الجرائم وكيف هو الوضع في دول العالم الأخرى؟ شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة - سبوتنيك عربي
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала