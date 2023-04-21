https://sputnikarabic.ae/20230421/تصنيف-الدول-حسب-معدل-الجريمة-1076150143.html
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة
وفقًا لتقرير مسح سكان العالم، احتلت بعض الدول العربية مكانها في تصنيف الدول حسب معدل الجريمة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:17+0000
2023-04-21T09:17+0000
2023-04-21T09:17+0000
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ما هي الدول التي لديها أكبر وأقل عدد من الجرائم وكيف هو الوضع في دول العالم الأخرى؟ شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
انفوجرافيك, инфографика, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
تصنيف الدول حسب معدل الجريمة
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وفقًا لتقرير مسح سكان العالم، احتلت بعض الدول العربية مكانها في تصنيف الدول حسب معدل الجريمة.
ما هي الدول التي لديها أكبر وأقل عدد من الجرائم وكيف هو الوضع في دول العالم الأخرى؟ شاهد المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".