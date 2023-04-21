تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:28 GMT 21.04.2023
05:27 GMT 21.04.2023
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد.
05:27 GMT 21.04.2023
أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية الخاصة.
05:25 GMT 21.04.2023
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن غالبية الأوكرانيين والأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في 11-12 يوليو/تموز.