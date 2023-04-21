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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076140882.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T05:28+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

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05:28 GMT 21.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:28 GMT 21.04.2023
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
04:59 GMT
05:27 GMT 21.04.2023
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد.
05:27 GMT 21.04.2023
المدفعية الروسية تصيب نحو 100 هدف للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة
أفاد رئيس مركز الإعلام للمجموعة الروسية "المركز" العقيد ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، أن المدفعية التابعة للمجموعة أصابت حوالي مائة هدف للعدو في منطقة العملية الخاصة.
05:25 GMT 21.04.2023
زيلينسكي: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن غالبية الأوكرانيين والأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقرر عقدها في 11-12 يوليو/تموز.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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