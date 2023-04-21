https://sputnikarabic.ae/20230421/خبير-اقتصادي-عدم-تطبيق-الشروط-الروسية-الخاصة-بصفقة-الحبوب-مقصود-من-بعض-الجهات-1076159420.html
خبير اقتصادي: عدم تطبيق الشروط الروسية الخاصة بصفقة الحبوب مقصود من بعض الجهات
خبير اقتصادي: عدم تطبيق الشروط الروسية الخاصة بصفقة الحبوب مقصود من بعض الجهات
قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن عدم تطبيق الشروط الروسية الخاصة بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، قد يكون مقصودا من قبل بعض الجهات. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:42+0000
2023-04-21T11:42+0000
2023-04-21T11:42+0000
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وشدد في اتصال مع "سبوتنيك" على ضرورة إعادة النظر في الاتفاق من قبل تركيا والأمم المتحدة من أجل استفادة البلاد الأكثر احتياجا للحبوب والأسمدة خاصة الدول الأفريقية وبلدان البحر المتوسط.وأكد على أنه لا يمكن الاستمرار في ذلك، لأنه سيكون له تداعيات سلبية على الدول الفقيرة التي كانت تستورد سابقا الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.وأوضح جاسم عجاقة، أنه لا يوجد تأكيدات بأن كل ما تم تصديره سابقا ذهب للأماكن المقصودة، مبينا أن ذلك حدث في لبنان عندما أتت بعض البواخر التي تحمل المنتجات الروسية والأوكرانية، ثم عدلت وجهتها ولا يعرف إلى أين ذهبت.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أمس الخميس، أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوبية، هافانا، إنه "بالنسبة للجزء الثاني، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة السيد (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش، ويتمثل بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، لم يُنجَز أي شيء عمليا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب"، بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-تستعد-لتزويد-كينيا-ونيجيريا-بدفعتين-من-الأسمدة-الروسية-1076153098.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا
الأخبار, حصري, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا
خبير اقتصادي: عدم تطبيق الشروط الروسية الخاصة بصفقة الحبوب مقصود من بعض الجهات
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قال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن عدم تطبيق الشروط الروسية الخاصة بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، قد يكون مقصودا من قبل بعض الجهات.
وشدد في اتصال مع "سبوتنيك
" على ضرورة إعادة النظر في الاتفاق من قبل تركيا والأمم المتحدة من أجل استفادة البلاد الأكثر احتياجا للحبوب والأسمدة خاصة الدول الأفريقية وبلدان البحر المتوسط.
وأكد على أنه لا يمكن الاستمرار في ذلك، لأنه سيكون له تداعيات سلبية على الدول الفقيرة التي كانت تستورد سابقا الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وأوضح جاسم عجاقة، أنه لا يوجد تأكيدات بأن كل ما تم تصديره سابقا ذهب للأماكن المقصودة، مبينا أن ذلك حدث في لبنان عندما أتت بعض البواخر التي تحمل المنتجات الروسية والأوكرانية، ثم عدلت وجهتها ولا يعرف إلى أين ذهبت.
وكان وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف، أكد أمس الخميس، أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم الوفاء به حتى الآن.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوبية، هافانا، إنه "بالنسبة للجزء الثاني، وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة السيد (الأمين العام للأمم المتحدة) غوتيريش، ويتمثل بإزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، لم يُنجَز أي شيء عمليا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب"، بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.