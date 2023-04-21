https://sputnikarabic.ae/20230421/خبير-عسكري-أوكرانيا-عمليا-عضو-في-الناتو-1076165898.html
خبير عسكري: أوكرانيا عمليا عضو في الناتو
خبير عسكري: أوكرانيا عمليا عضو في الناتو
أكد المدير التنفيذي لمعهد بلدان رابطة الدول المستقلة في سيفاستوبول، الخبير العسكري، سيرغي غورباتشوف، أن أوكرانيا يمكن اعتبارها بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:23+0000
2023-04-21T13:23+0000
2023-04-21T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول – سبوتنيك. تأكيدات الخبير العسكري جاءت تعليقا على تصريحات الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن الجميع في الناتو يتفق على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا.وقال غورباتشوف في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا البيان ليس من قبيل الصدفة، الوقت سيرينا. تتعاون أوكرانيا مع الناتو منذ أكثر من ربع قرن. ومنذ عام 1997، تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات وتطويرها، والتي بدورها تحمل طابعاً ملموساً، حيث شاركت كييف في عدد من برامج ومهام وتدريبات الناتو، في الواقع، أوكرانيا هي بالفعل عضو في هذا التحالف".وأشار إلى أن مثل هذا البلد الإشكالي، وهو أوكرانيا كقاعدة عامة، غير مقبول رسمياً في الناتو مما يجعل من الممكن عدم تمديد أحكام الميثاق، بما في ذلك الأمن الجماعي".وخلص الخبير إلى القول إن مثل هذه التصريحات، التي أدلى بها ممثلو الناتو، تدل على أن الحلف طرف في الصراع بأوكرانيا".وأجرى، ينس ستولتنبرغ محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وأعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، يوم أمس، إلى كييف.يشار إلى أن روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، منوهاً بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب (للجنود الأوكرانيين) على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230421/ستولتنبرغ-الناتو-سيواصل-دعم-أوكرانيا-حتى-تفوز-في-الحرب-1076143694.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري: أوكرانيا عمليا عضو في الناتو
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أكد المدير التنفيذي لمعهد بلدان رابطة الدول المستقلة في سيفاستوبول، الخبير العسكري، سيرغي غورباتشوف، أن أوكرانيا يمكن اعتبارها بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
سيمفيروبول – سبوتنيك. تأكيدات الخبير العسكري جاءت تعليقا على تصريحات الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن الجميع في الناتو يتفق على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا.
وقال غورباتشوف في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا البيان ليس من قبيل الصدفة، الوقت سيرينا. تتعاون أوكرانيا مع الناتو منذ أكثر من ربع قرن. ومنذ عام 1997، تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات وتطويرها، والتي بدورها تحمل طابعاً ملموساً، حيث شاركت كييف في عدد من برامج ومهام وتدريبات الناتو، في الواقع، أوكرانيا هي بالفعل عضو في هذا التحالف".
وأضاف الخبير العسكري: "هناك توحيد متسارع وفقا لأنماط الناتو، وضخ الأسلحة والذخيرة، وتبادل المعلومات والتدريبات، وأكثر من ذلك بكثير، ربما يجري العمل على نطاق وحجم أصغر مع بعض أعضاء الحلف".
وأشار إلى أن مثل هذا البلد الإشكالي، وهو أوكرانيا كقاعدة عامة، غير مقبول رسمياً في الناتو مما يجعل من الممكن عدم تمديد أحكام الميثاق، بما في ذلك الأمن الجماعي".
وخلص الخبير إلى القول إن مثل هذه التصريحات، التي أدلى بها ممثلو الناتو، تدل على أن الحلف طرف في الصراع بأوكرانيا".
ويذكر أن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أفاد أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، وأن الحلفاء يعملون على زيادة الإمدادات من العتاد العسكري.
وأجرى، ينس ستولتنبرغ محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وأعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، يوم أمس، إلى كييف.
يشار إلى أن روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، منوهاً بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال التدريب (للجنود الأوكرانيين) على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى".