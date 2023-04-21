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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
نشر المدون العسكري رودينكو على قناته في تلغرام فيديو العمل الفريد لطاقم دبابة القوات المسلحة الروسية في مواقع العدو. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T06:56+0000
2023-04-21T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضربت الدبابة أثناء تحركها العدو الذي يجلس في الخنادق بالنيران، ثم توجهت مباشرة إلى الخنادق.تُظهر اللقطات كيف يهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية من الدبابة في حالة من الذعر، ولا يحاولون حتى المقاومة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.منعت الدبابة التعزيزات من الاقتراب، حتى وصول الطائرات الهجومية الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو

06:56 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نشر المدون العسكري رودينكو على قناته في تلغرام فيديو العمل الفريد لطاقم دبابة القوات المسلحة الروسية في مواقع العدو.
ضربت الدبابة أثناء تحركها العدو الذي يجلس في الخنادق بالنيران، ثم توجهت مباشرة إلى الخنادق.
تُظهر اللقطات كيف يهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية من الدبابة في حالة من الذعر، ولا يحاولون حتى المقاومة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.
منعت الدبابة التعزيزات من الاقتراب، حتى وصول الطائرات الهجومية الروسية.
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