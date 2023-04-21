https://sputnikarabic.ae/20230421/دبابة-روسية-تطارد-مقاتلي-القوات-الأكرانية-في--خنادقهم-فيديو-1076141666.html
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
نشر المدون العسكري رودينكو على قناته في تلغرام فيديو العمل الفريد لطاقم دبابة القوات المسلحة الروسية في مواقع العدو. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T06:56+0000
2023-04-21T06:56+0000
2023-04-21T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضربت الدبابة أثناء تحركها العدو الذي يجلس في الخنادق بالنيران، ثم توجهت مباشرة إلى الخنادق.تُظهر اللقطات كيف يهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية من الدبابة في حالة من الذعر، ولا يحاولون حتى المقاومة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.منعت الدبابة التعزيزات من الاقتراب، حتى وصول الطائرات الهجومية الروسية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تطارد مقاتلي القوات الأكرانية في خنادقهم... فيديو
تابعنا عبر
نشر المدون العسكري رودينكو على قناته في تلغرام فيديو العمل الفريد لطاقم دبابة القوات المسلحة الروسية في مواقع العدو.
ضربت الدبابة أثناء تحركها العدو الذي يجلس في الخنادق بالنيران، ثم توجهت مباشرة إلى الخنادق.
تُظهر اللقطات كيف يهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية من الدبابة
في حالة من الذعر، ولا يحاولون حتى المقاومة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.
منعت الدبابة التعزيزات من الاقتراب، حتى وصول الطائرات الهجومية الروسية.