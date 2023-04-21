https://sputnikarabic.ae/20230421/دبلوماسي-صيني-يكشف-رفض-أمريكا-وقف-النزاع-الأوكراني-1076176880.html

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

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الصين

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وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، علاقة الصين بالبرازيل بأنها "استثنائية".

https://sputnikarabic.ae/20220627/الصين-أمريكا-هي-التي-يجب-أن-تتحمل-مسؤولية-خلق-فخ-الديون-وليس-مبادرة-الحزام-والطريق-1064307361.html

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