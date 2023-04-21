عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/دبلوماسي-صيني-يكشف-رفض-أمريكا-وقف-النزاع-الأوكراني-1076176880.html
دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T20:39+0000
2023-04-21T20:39+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_461fd0ccf8cfe55bde2bbe8ef6770fc5.jpg
وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، علاقة الصين بالبرازيل بأنها "استثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20220627/الصين-أمريكا-هي-التي-يجب-أن-تتحمل-مسؤولية-خلق-فخ-الديون-وليس-مبادرة-الحزام-والطريق-1064307361.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_f790d8912d3256c3d19f9f1761927415.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

20:39 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه.
وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".
والآن نرى أن القيادة الروسية لديها رغبة في بدء المفاوضات، كما أعرب الجانب الأوكراني عن رغبته في التفاوض.
وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
الصين: أمريكا هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية خلق "فخ الديون" وليس مبادرة "الحزام والطريق"
27 يونيو 2022, 14:58 GMT
وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.
واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.

وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى القيام بدور بناء للتوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.

ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، علاقة الصين بالبرازيل بأنها "استثنائية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала