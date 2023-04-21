https://sputnikarabic.ae/20230421/دبلوماسي-صيني-يكشف-رفض-أمريكا-وقف-النزاع-الأوكراني-1076176880.html
دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T20:39+0000
2023-04-21T20:39+0000
2023-04-21T20:39+0000
الصين
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وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، علاقة الصين بالبرازيل بأنها "استثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20220627/الصين-أمريكا-هي-التي-يجب-أن-تتحمل-مسؤولية-خلق-فخ-الديون-وليس-مبادرة-الحزام-والطريق-1064307361.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
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تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه.
وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".
والآن نرى أن القيادة الروسية لديها رغبة في بدء المفاوضات، كما أعرب الجانب الأوكراني عن رغبته في التفاوض.
وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.
واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.
وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى القيام بدور بناء للتوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.
ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، علاقة الصين
بالبرازيل بأنها "استثنائية".