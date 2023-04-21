عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/رئيس-اتحاد-النقابات-السياحية-سياحة-الخليج-العربي-كانت-العامود-الفقري-للبنان--1076142429.html
رئيس اتحاد النقابات السياحية: سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان
رئيس اتحاد النقابات السياحية: سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان
قال رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لـ"سبوتنيك"، إن رقم 2 مليون زائر إلى لبنان رقم غير منطقي وخيالي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T07:43+0000
2023-04-21T07:43+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101754/62/1017546233_0:122:2730:1658_1920x0_80_0_0_9be9137b07a3e5c15b112e4b6e715d2d.jpg
وأضاف أن "القادمين إلى لبنان أكثرهم من المغتربين اللبنانيين، 450 ألف لبناني يعيشون في الخليج العربي و250 ألف لبناني يعيشون في أفريقيا، هناك قسم منهم قادم إلى لبنان للاحتفال بالأعياد"، لافتًا إلى أن "أغلبية القادمين يقيمون في منازلهم، ومن يأتي زيارة لمدة ما يقارب الأسبوع يأخذ عائلته للقيام بجولة سياحية، وبالتالي تكون الاستفادة عائدة من النقد النادر لدى المغترب القادم، والتي ستوزع على كل القطاع السياحي".بالنسبة للزائرين غير اللبنانيين القادمين إلى لبنان، أوضح أن "الجنسيات التي تأتي بأعداد كبيرة إلى لبنان هي العراقية أولًا والأردنية والمصرية، وبالتأكيد سيأتي عدد قليل من جنسيات أخرى مثل قطر والكويت أما السعودية والإمارات فهناك منع سفر إلى لبنان".وأشار الأشقر إلى أنه "من الممكن أن يأتي عدد قليل من السياح من بلدان أوروبية لأسباب معينة، وسيشغلون فنادق بيروت، نسبة التشغيل سترتفع في فنادق بيروت لمدة تصل إلى 5 و 7 أيام لأن الفنادق كانت تمر بفترة ركود كبيرة جدًا خلال شهر رمضان والتشغيل خلال الأسبوع سيغطي قسم من الخسائر التي تكبدتها خلال هذا الشهر على أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عطلة الأعياد".ولفت إلى أن "الفنادق الواقعة خارج بيروت ستستفيد من نهاية أسبوعين، المقيم في لبنان والمغترب وحتى السائح يقضون إجازتهم في مناطق رائجة ونائية خارج بيروت والتي أصبحت تضم منازل ضيافة منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي وتأجير السيارات هم المستفيدون الأكبر".ورأى الأشقر أن "وضع القطاع السياحي غير سليم، اليوم هناك تحذير غربي كبير من المجيء إلى لبنان، ومنع سفر من قبل دول الخليج العربي، وهي قضية سياسية، وهذا الأمر غير صحي ويؤثر كثيرًا على السياحة في لبنان".وأكد على أن "سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان، وعندما تحل المشاكل السياسية يعود لبنان إلى سلامته وعافيته السياحية ونستطيع بوقت من الأوقات أن نرد ال 9 أو 10 مليارات دولار التي كان يدخلها القطاع السياحي إلى البلد".
https://sputnikarabic.ae/20230420/لبنانارتفاع-أسعار-السلع-الاستهلاكية-إثر-تداعيات-رفع-الدولار-الجمركي-مجددا-1076134616.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101754/62/1017546233_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a969b0556dafd0ec846510f8c2a68508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

رئيس اتحاد النقابات السياحية: سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان

07:43 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Igor Lotsman / الانتقال إلى بنك الصوربيروت - لبنان
بيروت - لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Igor Lotsman
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لـ"سبوتنيك"، إن رقم 2 مليون زائر إلى لبنان رقم غير منطقي وخيالي.
وأضاف أن "القادمين إلى لبنان أكثرهم من المغتربين اللبنانيين، 450 ألف لبناني يعيشون في الخليج العربي و250 ألف لبناني يعيشون في أفريقيا، هناك قسم منهم قادم إلى لبنان للاحتفال بالأعياد"، لافتًا إلى أن "أغلبية القادمين يقيمون في منازلهم، ومن يأتي زيارة لمدة ما يقارب الأسبوع يأخذ عائلته للقيام بجولة سياحية، وبالتالي تكون الاستفادة عائدة من النقد النادر لدى المغترب القادم، والتي ستوزع على كل القطاع السياحي".
بالنسبة للزائرين غير اللبنانيين القادمين إلى لبنان، أوضح أن "الجنسيات التي تأتي بأعداد كبيرة إلى لبنان هي العراقية أولًا والأردنية والمصرية، وبالتأكيد سيأتي عدد قليل من جنسيات أخرى مثل قطر والكويت أما السعودية والإمارات فهناك منع سفر إلى لبنان".
الدولار الواحد يتخطى حاجز 100 ألف ليرة لبناني في السوق الموازية لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
لبنان...ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إثر تداعيات رفع الدولار الجمركي مجددا
أمس, 19:16 GMT
وأشار الأشقر إلى أنه "من الممكن أن يأتي عدد قليل من السياح من بلدان أوروبية لأسباب معينة، وسيشغلون فنادق بيروت، نسبة التشغيل سترتفع في فنادق بيروت لمدة تصل إلى 5 و 7 أيام لأن الفنادق كانت تمر بفترة ركود كبيرة جدًا خلال شهر رمضان والتشغيل خلال الأسبوع سيغطي قسم من الخسائر التي تكبدتها خلال هذا الشهر على أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عطلة الأعياد".
ولفت إلى أن "الفنادق الواقعة خارج بيروت ستستفيد من نهاية أسبوعين، المقيم في لبنان والمغترب وحتى السائح يقضون إجازتهم في مناطق رائجة ونائية خارج بيروت والتي أصبحت تضم منازل ضيافة منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي وتأجير السيارات هم المستفيدون الأكبر".
ورأى الأشقر أن "وضع القطاع السياحي غير سليم، اليوم هناك تحذير غربي كبير من المجيء إلى لبنان، ومنع سفر من قبل دول الخليج العربي، وهي قضية سياسية، وهذا الأمر غير صحي ويؤثر كثيرًا على السياحة في لبنان".
وأكد على أن "سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان، وعندما تحل المشاكل السياسية يعود لبنان إلى سلامته وعافيته السياحية ونستطيع بوقت من الأوقات أن نرد ال 9 أو 10 مليارات دولار التي كان يدخلها القطاع السياحي إلى البلد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала