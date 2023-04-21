https://sputnikarabic.ae/20230421/رئيس-اتحاد-النقابات-السياحية-سياحة-الخليج-العربي-كانت-العامود-الفقري-للبنان--1076142429.html

رئيس اتحاد النقابات السياحية: سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان

رئيس اتحاد النقابات السياحية: سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان

قال رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لـ"سبوتنيك"، إن رقم 2 مليون زائر إلى لبنان رقم غير منطقي وخيالي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T07:43+0000

2023-04-21T07:43+0000

2023-04-21T07:43+0000

العالم العربي

لبنان

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وأضاف أن "القادمين إلى لبنان أكثرهم من المغتربين اللبنانيين، 450 ألف لبناني يعيشون في الخليج العربي و250 ألف لبناني يعيشون في أفريقيا، هناك قسم منهم قادم إلى لبنان للاحتفال بالأعياد"، لافتًا إلى أن "أغلبية القادمين يقيمون في منازلهم، ومن يأتي زيارة لمدة ما يقارب الأسبوع يأخذ عائلته للقيام بجولة سياحية، وبالتالي تكون الاستفادة عائدة من النقد النادر لدى المغترب القادم، والتي ستوزع على كل القطاع السياحي".بالنسبة للزائرين غير اللبنانيين القادمين إلى لبنان، أوضح أن "الجنسيات التي تأتي بأعداد كبيرة إلى لبنان هي العراقية أولًا والأردنية والمصرية، وبالتأكيد سيأتي عدد قليل من جنسيات أخرى مثل قطر والكويت أما السعودية والإمارات فهناك منع سفر إلى لبنان".وأشار الأشقر إلى أنه "من الممكن أن يأتي عدد قليل من السياح من بلدان أوروبية لأسباب معينة، وسيشغلون فنادق بيروت، نسبة التشغيل سترتفع في فنادق بيروت لمدة تصل إلى 5 و 7 أيام لأن الفنادق كانت تمر بفترة ركود كبيرة جدًا خلال شهر رمضان والتشغيل خلال الأسبوع سيغطي قسم من الخسائر التي تكبدتها خلال هذا الشهر على أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عطلة الأعياد".ولفت إلى أن "الفنادق الواقعة خارج بيروت ستستفيد من نهاية أسبوعين، المقيم في لبنان والمغترب وحتى السائح يقضون إجازتهم في مناطق رائجة ونائية خارج بيروت والتي أصبحت تضم منازل ضيافة منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي وتأجير السيارات هم المستفيدون الأكبر".ورأى الأشقر أن "وضع القطاع السياحي غير سليم، اليوم هناك تحذير غربي كبير من المجيء إلى لبنان، ومنع سفر من قبل دول الخليج العربي، وهي قضية سياسية، وهذا الأمر غير صحي ويؤثر كثيرًا على السياحة في لبنان".وأكد على أن "سياحة الخليج العربي كانت العامود الفقري للبنان، وعندما تحل المشاكل السياسية يعود لبنان إلى سلامته وعافيته السياحية ونستطيع بوقت من الأوقات أن نرد ال 9 أو 10 مليارات دولار التي كان يدخلها القطاع السياحي إلى البلد".

https://sputnikarabic.ae/20230420/لبنانارتفاع-أسعار-السلع-الاستهلاكية-إثر-تداعيات-رفع-الدولار-الجمركي-مجددا-1076134616.html

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