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https://sputnikarabic.ae/20230421/روسيا-تطور-أول-طائرة-كاميكازي-تعمل-بمحرك-نفاث-1076162344.html
روسيا تطور أول طائرة "كاميكازي" تعمل بمحرك نفاث
روسيا تطور أول طائرة "كاميكازي" تعمل بمحرك نفاث
طورت روسيا طائرة مسيرة انتحارية (كاميكازي) من طراز كا-5. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T12:47+0000
2023-04-21T12:47+0000
رصد عسكري
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قدمت شركة أورال "الطائرات المسيرة" نموذجا أوليا للطائرة المسيرة في معرض "المعدات" في موسكو.وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "لقد جعلنا الطائرة المسيرة تفاعلية من أجل الحصول على السرعة ... بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطائرة بذكاء اصطناعي ورؤية كمبيوتر".أضاف مبتكرو الطائرة المسيرة أنه سيكون كافيًا لمشغل الطائرة إحضار الطائرة الانتحارية إلى المنطقة المستهدفة، وسيقوم النظام الموجود على متن الطائرة بتوجيهها بشكل مستقل إلى هدف معين. وفقا لهم، سيتم اختبار الجهاز بحلول نهاية العام.يشار إلى أنه في وقت سابق لم يتم الإبلاغ عن تطوير مثل هذه الطائرات المسيرة في روسيا.تم تجهيز الطائرة المسيرة الجديدة بمحرك نفاث، مما يسمح لها بقطع ع ما يصل إلى 90 كيلومترًا. تصل السرعة القصوى للجهاز إلى 400 كم / ساعة. يتم إطلاق الطائرة المسيرة من مقلاع أرضي سريع النشر أو بمساعدة معزز صاروخي صلب.
https://sputnikarabic.ae/20230421/كورنيت-تضرب-الهدف-على-بعد-8000-مترا-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076159052.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور أول طائرة "كاميكازي" تعمل بمحرك نفاث

12:47 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / George Ourfalian
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طورت روسيا طائرة مسيرة انتحارية (كاميكازي) من طراز كا-5.
قدمت شركة أورال "الطائرات المسيرة" نموذجا أوليا للطائرة المسيرة في معرض "المعدات" في موسكو.
وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "لقد جعلنا الطائرة المسيرة تفاعلية من أجل الحصول على السرعة ... بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطائرة بذكاء اصطناعي ورؤية كمبيوتر".
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أضاف مبتكرو الطائرة المسيرة أنه سيكون كافيًا لمشغل الطائرة إحضار الطائرة الانتحارية إلى المنطقة المستهدفة، وسيقوم النظام الموجود على متن الطائرة بتوجيهها بشكل مستقل إلى هدف معين. وفقا لهم، سيتم اختبار الجهاز بحلول نهاية العام.
يشار إلى أنه في وقت سابق لم يتم الإبلاغ عن تطوير مثل هذه الطائرات المسيرة في روسيا.
تم تجهيز الطائرة المسيرة الجديدة بمحرك نفاث، مما يسمح لها بقطع ع ما يصل إلى 90 كيلومترًا. تصل السرعة القصوى للجهاز إلى 400 كم / ساعة. يتم إطلاق الطائرة المسيرة من مقلاع أرضي سريع النشر أو بمساعدة معزز صاروخي صلب.
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