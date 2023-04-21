https://sputnikarabic.ae/20230421/روغوف-القوات-الأوكرانية-تحاول-استخدام-أسلحة-كيميائية-على-محور-زابوروجيه-1076158353.html

روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه

روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، عن محاولة استخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T11:36+0000

2023-04-21T11:36+0000

2023-04-21T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو-سبوتنيك. وكتب روغوف في قناته على تطبيق "تليغرام": "حاول أوكرانيون نازيون وبواسطة طائرات من دون طيار استخدام مادة غير معروفة. رد مقاتلونا بسرعة، لم تكن هناك إصابات خطيرة، أصيب أحد الجنود بحروق كيميائية."وأضاف: "تحسباً لتكرار مثل هذا الهجوم، تم تسليم تجهيزات حماية كيميائية إلى الأفراد بالخطوط الأمامية"تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.

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