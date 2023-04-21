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بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/روغوف-القوات-الأوكرانية-تحاول-استخدام-أسلحة-كيميائية-على-محور-زابوروجيه-1076158353.html
روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه
روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، عن محاولة استخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:36+0000
2023-04-21T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو-سبوتنيك. وكتب روغوف في قناته على تطبيق "تليغرام": "حاول أوكرانيون نازيون وبواسطة طائرات من دون طيار استخدام مادة غير معروفة. رد مقاتلونا بسرعة، لم تكن هناك إصابات خطيرة، أصيب أحد الجنود بحروق كيميائية."وأضاف: "تحسباً لتكرار مثل هذا الهجوم، تم تسليم تجهيزات حماية كيميائية إلى الأفراد بالخطوط الأمامية"تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-أمريكا-طلبت-من-روسيا-عدم-لمس-التكنولوجيا-الخاصة-بها-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1076074695.html
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روغوف: القوات الأوكرانية تحاول استخدام أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه

11:36 GMT 21.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، عن محاولة استخدام أسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، وأبلغ عن إصابة جندي روسي واحد.
موسكو-سبوتنيك. وكتب روغوف في قناته على تطبيق "تليغرام": "حاول أوكرانيون نازيون وبواسطة طائرات من دون طيار استخدام مادة غير معروفة. رد مقاتلونا بسرعة، لم تكن هناك إصابات خطيرة، أصيب أحد الجنود بحروق كيميائية."
وأضاف: "تحسباً لتكرار مثل هذا الهجوم، تم تسليم تجهيزات حماية كيميائية إلى الأفراد بالخطوط الأمامية"
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أمريكا طلبت من روسيا "عدم لمس التكنولوجيا الخاصة بها" في محطة زابوروجيه النووية
19 أبريل, 08:48 GMT
تواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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