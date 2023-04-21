https://sputnikarabic.ae/20230421/ستولتنبرغ-الناتو-سيواصل-دعم-أوكرانيا-حتى-تفوز-في-الحرب-1076143694.html
ستولتنبرغ: الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب
ستولتنبرغ: الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، لافتا إلى أن حلفاءنا... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:09+0000
2023-04-21T08:09+0000
2023-04-21T08:09+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال تصريحات صحفية قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا: "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب، لا يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن الحلف واثق من فوز أوكرانيا بالحرب، وأنها ستكون عضوا في الناتو، وكل حلفائنا يوافقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلا، ولكن الأولوية الآن دعمها للفوز بالحرب".وأضاف، "سنناقش اليوم دعوة زيلينسكي إلى تعزيز دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة منها الطائرات النفاثة، وحلفاء الناتو يركزون الآن على إمداد أوكرانيا بالدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أهمية إيصال الأسلحة المتعهد بها من قبل الحلفاء إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230421/وسائل-إعلام-المعدات-العسكرية-الغربية-تخيب-أمل-الجيش-الأوكراني-1076142150.html
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العالم
ستولتنبرغ: الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، لافتا إلى أن حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال تصريحات صحفية قبيل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا: "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب، لا يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن الحلف واثق من فوز أوكرانيا بالحرب، وأنها ستكون عضوا في الناتو، وكل حلفائنا يوافقون على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلا، ولكن الأولوية الآن دعمها للفوز بالحرب".
وأضاف، "سنناقش اليوم دعوة زيلينسكي إلى تعزيز دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة منها الطائرات النفاثة، وحلفاء الناتو يركزون الآن على إمداد أوكرانيا بالدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أهمية إيصال الأسلحة المتعهد بها من قبل الحلفاء إلى أوكرانيا".