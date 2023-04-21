https://sputnikarabic.ae/20230421/سرقة-شحنة-ضخمة-من-الذهب-تقدر-بملايين-الدولارات-في-كندا-1076151100.html
سرقة شحنة ضخمة من الذهب تقدر بملايين الدولارات في كندا
سرقة شحنة ضخمة من الذهب تقدر بملايين الدولارات في كندا
أعلنت السلطات الكندية، أن مجهولين أقدموا على سرقة حاوية من الذهب وأشياء أخرى بقيمة 20 مليون دولار كندي (نحو 15 مليون دولار) في مطار تورنتو. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:37+0000
2023-04-21T09:37+0000
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وقال ستيفن دييفستين المتحدث باسم شرطة تورنتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "تم إحضار الحاوية إلى المطار مساء الاثنين، شحنت إلى مرفق التخزين في المطار قبل أن تتعرض للسرقة بوسائل غير قانونية".وأضافت الهيئة: "اللصوص لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار نفسه، وهذا لا يشكل تهديدا للمسافرين أو موظفي المطار".وبحسب قناة "سي بي سي"، تواصل الشرطة التحقيق في الحادث.
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العالم, أخبار كندا
سرقة شحنة ضخمة من الذهب تقدر بملايين الدولارات في كندا
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أعلنت السلطات الكندية، أن مجهولين أقدموا على سرقة حاوية من الذهب وأشياء أخرى بقيمة 20 مليون دولار كندي (نحو 15 مليون دولار) في مطار تورنتو.
وقال ستيفن دييفستين المتحدث باسم شرطة تورنتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "تم إحضار الحاوية إلى المطار مساء الاثنين، شحنت إلى مرفق التخزين في المطار قبل أن تتعرض للسرقة بوسائل غير قانونية".
وقالت هيئة مطارات تورنتو الكبرى، التي تدير المطار لقناة "سي بي سي" الكندية، إن اللصوص تمكنوا من الوصول إلى منطقة مفتوحة من مستودع استأجره طرف ثالث خارج خط الأمان الرئيسي.
وأضافت الهيئة: "اللصوص لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار نفسه، وهذا لا يشكل تهديدا للمسافرين أو موظفي المطار".
وبحسب قناة "سي بي سي"
، تواصل الشرطة التحقيق في الحادث.