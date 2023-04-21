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https://sputnikarabic.ae/20230421/شركة-سبيس-إكس-تؤكد-أنه-تم-تدمير-الصاروخ-عمدا-1076152337.html
شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا
شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا
أكدت شركة "سبيس إكس" أنه كان لا بد من تدمير صاروخ المركبة الفضائية Starship الثقيل للغاية بسبب مشاكل في المحرك وبدء فقدان الارتفاع بعد الإقلاع. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
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2023-04-21T10:10+0000
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وقالت الشركة: "صدرت أوامر إنهاء الرحلة لكل من المركبة الفضائية والمركبة المعززة".يذكر أن، صاروخ Starship أُطلق يوم أمس الخميس من موقع في بوكا تشيكا على ساحل تكساس. بعد حوالي دقيقة من الإطلاق، بدأ في السقوط والدوران، بعد أن فقد مساره. وعندما ارتفع إلى حوالي 40 كيلومترًا واضطر إلى إسقاط المرحلة الأولى، انفجر.نذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء إطلاق الصاروخ قبل ثوانٍ قليلة من الإطلاق. كان السبب في ذلك هو مشاكل في خزان الوقود.
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العالم

شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا

10:10 GMT 21.04.2023
© Photo / Twitter/Elon MuskSpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Photo / Twitter/Elon Musk
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أكدت شركة "سبيس إكس" أنه كان لا بد من تدمير صاروخ المركبة الفضائية Starship الثقيل للغاية بسبب مشاكل في المحرك وبدء فقدان الارتفاع بعد الإقلاع.
وقالت الشركة: "صدرت أوامر إنهاء الرحلة لكل من المركبة الفضائية والمركبة المعززة".
يذكر أن، صاروخ Starship أُطلق يوم أمس الخميس من موقع في بوكا تشيكا على ساحل تكساس. بعد حوالي دقيقة من الإطلاق، بدأ في السقوط والدوران، بعد أن فقد مساره. وعندما ارتفع إلى حوالي 40 كيلومترًا واضطر إلى إسقاط المرحلة الأولى، انفجر.
نذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء إطلاق الصاروخ قبل ثوانٍ قليلة من الإطلاق. كان السبب في ذلك هو مشاكل في خزان الوقود.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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