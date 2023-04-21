https://sputnikarabic.ae/20230421/شركة-سبيس-إكس-تؤكد-أنه-تم-تدمير-الصاروخ-عمدا-1076152337.html
شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا
شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا
أكدت شركة "سبيس إكس" أنه كان لا بد من تدمير صاروخ المركبة الفضائية Starship الثقيل للغاية بسبب مشاكل في المحرك وبدء فقدان الارتفاع بعد الإقلاع. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:10+0000
2023-04-21T10:10+0000
2023-04-21T10:10+0000
العالم
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وقالت الشركة: "صدرت أوامر إنهاء الرحلة لكل من المركبة الفضائية والمركبة المعززة".يذكر أن، صاروخ Starship أُطلق يوم أمس الخميس من موقع في بوكا تشيكا على ساحل تكساس. بعد حوالي دقيقة من الإطلاق، بدأ في السقوط والدوران، بعد أن فقد مساره. وعندما ارتفع إلى حوالي 40 كيلومترًا واضطر إلى إسقاط المرحلة الأولى، انفجر.نذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء إطلاق الصاروخ قبل ثوانٍ قليلة من الإطلاق. كان السبب في ذلك هو مشاكل في خزان الوقود.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة "سبيس إكس" تؤكد أنه تم تدمير الصاروخ عمدا
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أكدت شركة "سبيس إكس" أنه كان لا بد من تدمير صاروخ المركبة الفضائية Starship الثقيل للغاية بسبب مشاكل في المحرك وبدء فقدان الارتفاع بعد الإقلاع.
وقالت الشركة: "صدرت أوامر إنهاء الرحلة لكل من المركبة الفضائية والمركبة المعززة".
يذكر أن، صاروخ Starship أُطلق يوم أمس الخميس من موقع في بوكا تشيكا على ساحل تكساس. بعد حوالي دقيقة من الإطلاق، بدأ في السقوط والدوران، بعد أن فقد مساره. وعندما ارتفع إلى حوالي 40 كيلومترًا واضطر إلى إسقاط المرحلة الأولى، انفجر.
نذكر أنه يوم الإثنين الماضي، تم إلغاء إطلاق الصاروخ قبل ثوانٍ قليلة من الإطلاق. كان السبب في ذلك هو مشاكل في خزان الوقود.