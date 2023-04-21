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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076177601.html
صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة 3 مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T23:10+0000
2023-04-21T23:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
خاركوف
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق خاركوف، سومي، تشيرنيهيف.في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مناطق-أوكرانية-1075665644.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف
العالم, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف

صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية

23:10 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة 3 مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق خاركوف، سومي، تشيرنيهيف.
في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
8 أبريل, 01:30 GMT
وفي فبراير/شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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