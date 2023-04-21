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https://sputnikarabic.ae/20230421/علماء-من-روسيا-وسوريا-يبتكرون-مواد-جديدة-للكشف-عن-المتفجرات-1076141221.html
علماء من روسيا وسوريا يبتكرون مواد جديدة للكشف عن المتفجرات
علماء من روسيا وسوريا يبتكرون مواد جديدة للكشف عن المتفجرات
حصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية وجامعة حلب (سوريا)، على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كأجهزة استشعار شديدة الحساسية للمتفجرات السامة المحتوية على... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T06:00+0000
2023-04-21T06:00+0000
مجتمع
علوم
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وأخبرت وزارة التعليم والعلوم الروسية وكالة "سبوتنيك" أن تطوير تركيبات ومواد استشعار جديدة يعتمد عليها للكشف عن آثار المتفجرات ومكوناتها يعد أحد المهام الفنية المهمة لضمان السلامة. تم تطوير مجموعة من الأساليب التي تتضمن استخدام معدات باهظة الثمن وضخمة وغير مناسبة للتحليل السريع لاكتشاف وتحديد كمية المتفجرات المحتوية على النيتروجين.يمكن استخدام ما يسمى بالطريقة الفلورية، والتي تتميز ببساطتها في التنفيذ الفني، والتكلفة المنخفضة، والحساسية العالية للمواد التي يتم تحديدها، والتي يمكن اكتشافها عن بُعد بواسطة الجزيئات التي تتبخر من سطحها.أخذ العلماء الروس والسوريون إحدى المواد بناءً على مشتق من مركب البيرين الكيميائي، كمواد استشعار جديدة. ونتيجة لذلك، تم العثور على مادة نموذجية تحتوي على النيتروجين بتركيزات منخفضة للغاية. تم نشر مقال حول هذا الابتكار في المجلة العلمية الدولية Chemosensors.
https://sputnikarabic.ae/20230420/علماء-يحددون-مكان-نقطة-اتصال-العقل-بالجسم-لدى-الإنسان--1076115978.html
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علوم
علوم

علماء من روسيا وسوريا يبتكرون مواد جديدة للكشف عن المتفجرات

06:00 GMT 21.04.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovعلماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية "ناقلان نانو" لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا
علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية جسيمات نانوية ناقلان نانو لإيصال المضادات الحيوية بشكل مستهدف إلى بؤر العدوى، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
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حصل علماء من جامعة الأورال الفيدرالية وجامعة حلب (سوريا)، على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كأجهزة استشعار شديدة الحساسية للمتفجرات السامة المحتوية على النيتروجين والنموذجية في المحاليل والغازات.
وأخبرت وزارة التعليم والعلوم الروسية وكالة "سبوتنيك" أن تطوير تركيبات ومواد استشعار جديدة يعتمد عليها للكشف عن آثار المتفجرات ومكوناتها يعد أحد المهام الفنية المهمة لضمان السلامة. تم تطوير مجموعة من الأساليب التي تتضمن استخدام معدات باهظة الثمن وضخمة وغير مناسبة للتحليل السريع لاكتشاف وتحديد كمية المتفجرات المحتوية على النيتروجين.
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يمكن استخدام ما يسمى بالطريقة الفلورية، والتي تتميز ببساطتها في التنفيذ الفني، والتكلفة المنخفضة، والحساسية العالية للمواد التي يتم تحديدها، والتي يمكن اكتشافها عن بُعد بواسطة الجزيئات التي تتبخر من سطحها.
أخذ العلماء الروس والسوريون إحدى المواد بناءً على مشتق من مركب البيرين الكيميائي، كمواد استشعار جديدة. ونتيجة لذلك، تم العثور على مادة نموذجية تحتوي على النيتروجين بتركيزات منخفضة للغاية. تم نشر مقال حول هذا الابتكار في المجلة العلمية الدولية Chemosensors.
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