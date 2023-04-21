عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/قوات-الدعم-السريع-تعلن-استعدادها-لفتح-جميع-مطارات-الخرطرم-لإجلاء-رعايا-الدول-الأجانب-1076177357.html
قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب
قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب
أعلنت قوات الدعم السريع، عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T21:56+0000
2023-04-21T21:56+0000
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الجيش السوداني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c70d620bcdc9752ec5cb1f418497f736.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة، بدأت منذ صباح يوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".وأضاف البيان: "وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-خرق-الهدنة-الإنسانية-المعلنة-بانتهاكات-عديدة-1076176631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a9580049d6cead5aac1b23a411525834.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار

قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب

21:56 GMT 21.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت قوات الدعم السريع، عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.
الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة، بدأت منذ صباح يوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
الجيش السوداني: "الدعم السريع" خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بانتهاكات عديدة
18:56 GMT
وأضاف البيان: "وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".
هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала