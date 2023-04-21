https://sputnikarabic.ae/20230421/قوات-الدعم-السريع-تعلن-استعدادها-لفتح-جميع-مطارات-الخرطرم-لإجلاء-رعايا-الدول-الأجانب-1076177357.html
قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب
قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب
أعلنت قوات الدعم السريع، عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T21:56+0000
2023-04-21T21:56+0000
2023-04-21T21:56+0000
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الجيش السوداني
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c70d620bcdc9752ec5cb1f418497f736.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة، بدأت منذ صباح يوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".وأضاف البيان: "وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-خرق-الهدنة-الإنسانية-المعلنة-بانتهاكات-عديدة-1076176631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a9580049d6cead5aac1b23a411525834.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار
قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لفتح جميع مطارات الخرطرم لإجلاء رعايا الدول الأجانب
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع، عن استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة، التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.
الخرطوم - سبوتنيك
. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع: "تماشيا مع الهدنة الإنسانية، التي أعلنتها قوات الدعم السريع لـ 72 ساعة، بدأت منذ صباح يوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين؛ تعلن قوات الدعم السريع استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام".
وأضاف البيان: "وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكّن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".
هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش
، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.