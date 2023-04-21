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https://sputnikarabic.ae/20230421/كاتب-تركي-الضربة-الأمريكية-لنظام-كييف-عشية-الهجوم-المضاد-تكشف-حقيقة-الواقع-1076171649.html
كاتب تركي: "الضربة" الأمريكية لنظام كييف عشية "الهجوم المضاد" تكشف حقيقة الواقع
كاتب تركي: "الضربة" الأمريكية لنظام كييف عشية "الهجوم المضاد" تكشف حقيقة الواقع
أفادت صحيفة تركية بأنه بعد تسريب وثائق البنتاغون، التي اعتبرت وكالات غربية أنه كان بمثابة ضربة بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني، قد تغير الولايات المتحدة نهجها... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T14:40+0000
2023-04-21T14:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وكتب الصحفي قدير أوستيون مقالا في صحيفة "يني شفق" التركية، جاء فيه: "فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية عشية الهجوم المضاد المتوقع في الربيع، بدأت واشنطن بإعادة النظر في موقفها تجاه الوضع في أوكرانيا".في الختام، أكد الصحفي أن عودة دونباس وشبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا مستحيلة تمامًا مثل انتصار القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الحالي، على الرغم من توريد الأسلحة من الناتو.ويحقق "البنتاغون" في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرةً إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/خبير-عسكري-أوكرانيا-عمليا-عضو-في-الناتو-1076165898.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

كاتب تركي: "الضربة" الأمريكية لنظام كييف عشية "الهجوم المضاد" تكشف حقيقة الواقع

14:40 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت صحيفة تركية بأنه بعد تسريب وثائق البنتاغون، التي اعتبرت وكالات غربية أنه كان بمثابة ضربة بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني، قد تغير الولايات المتحدة نهجها في دعم كييف عشية الهجوم المضاد المزعوم للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكتب الصحفي قدير أوستيون مقالا في صحيفة "يني شفق" التركية، جاء فيه: "فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية عشية الهجوم المضاد المتوقع في الربيع، بدأت واشنطن بإعادة النظر في موقفها تجاه الوضع في أوكرانيا".

وهكذا، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ضغوطًا هائلة لمواصلة تقديم المساعدة لنظام كييف، ويرجع ذلك، بحسب أوستون، إلى وعود فلاديمير زيلينسكي المستحيلة بتحقيق هزيمة عسكرية كاملة لروسيا.

في الختام، أكد الصحفي أن عودة دونباس وشبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا مستحيلة تمامًا مثل انتصار القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الحالي، على الرغم من توريد الأسلحة من الناتو.
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: أوكرانيا عمليا عضو في الناتو
13:23 GMT
ويحقق "البنتاغون" في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرةً إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/ مارس، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية" على تطبيق "تلغرام".
وكان رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول تلك التسريبات لوثائق أمريكية سرية، بأن روسيا ليس لديها شك في تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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