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بوتين وبن سلمان يناقشان دور السعودية في "بريكس" ويعربان عن الرضا بمستوى التنسيق في "أوبك +"
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/كورنيت-تضرب-الهدف-على-بعد-8000-مترا-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076159052.html
"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يستخدم الجيش الروسي أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات قادرة على تدمير العدو من مسافة بعيدة، خلال العملية العسكرية الخاصة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:37+0000
2023-04-21T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ضرب هدف معاد بصاروخ 9إم133إم-2. في الوقت نفسه كان الهدف على مسافة 8000 متر من منصة الإطلاق.هذا النظام قادر على ضرب أهداف مدرعة بشكل جيد مثل Leopard 2A4 / A6 و M1A1 / A2 Abrams و Challenger 2 وغيرها من دبابات القتال الرئيسية، حتى لو كانت مجهزة بحماية ديناميكية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو

11:37 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 21.04.2023)
© YouTube / BrandyRUMصاروخ "كورنيت" الروسي
صاروخ كورنيت الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© YouTube / BrandyRUM
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يستخدم الجيش الروسي أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات قادرة على تدمير العدو من مسافة بعيدة، خلال العملية العسكرية الخاصة.
أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ضرب هدف معاد بصاروخ 9إم133إم-2. في الوقت نفسه كان الهدف على مسافة 8000 متر من منصة الإطلاق.
هذا النظام قادر على ضرب أهداف مدرعة بشكل جيد مثل Leopard 2A4 / A6 و M1A1 / A2 Abrams و Challenger 2 وغيرها من دبابات القتال الرئيسية، حتى لو كانت مجهزة بحماية ديناميكية.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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