https://sputnikarabic.ae/20230421/كورنيت-تضرب-الهدف-على-بعد-8000-مترا-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076159052.html
"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يستخدم الجيش الروسي أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات قادرة على تدمير العدو من مسافة بعيدة، خلال العملية العسكرية الخاصة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:37+0000
2023-04-21T11:37+0000
2023-04-21T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ضرب هدف معاد بصاروخ 9إم133إم-2. في الوقت نفسه كان الهدف على مسافة 8000 متر من منصة الإطلاق.هذا النظام قادر على ضرب أهداف مدرعة بشكل جيد مثل Leopard 2A4 / A6 و M1A1 / A2 Abrams و Challenger 2 وغيرها من دبابات القتال الرئيسية، حتى لو كانت مجهزة بحماية ديناميكية.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101930/58/1019305863_153:0:1062:682_1920x0_80_0_0_1bee63fc64d1bf5233d7afd3e57493d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كورنيت" تضرب الهدف على بعد 8000 مترا في منطقة العملية الخاصة... فيديو
11:37 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
يستخدم الجيش الروسي أنظمة صواريخ محمولة مضادة للدبابات قادرة على تدمير العدو من مسافة بعيدة، خلال العملية العسكرية الخاصة.
أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ضرب هدف معاد بصاروخ 9إم133إم-2. في الوقت نفسه كان الهدف على مسافة 8000 متر من منصة الإطلاق.
هذا النظام قادر على ضرب أهداف مدرعة بشكل جيد مثل Leopard 2A4 / A6 و M1A1 / A2 Abrams و Challenger 2 وغيرها من دبابات القتال الرئيسية، حتى لو كانت مجهزة بحماية ديناميكية.