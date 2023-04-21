عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/لحظة-الانفجار-الذي-وقع-نتيجة-سقوط-قذيفة-من-طائرة-سو--34-فيديو-1076145502.html
لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو
لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو
تم نشر فيديو للحظة حدوث الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية الناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو-34". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:38+0000
2023-04-21T08:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا.وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_207:0:1547:1005_1920x0_80_0_0_3b0bcefc1b76e901cb761f00d9ff8518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو

08:38 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم نشر فيديو للحظة حدوث الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية الناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو-34".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا.
وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала