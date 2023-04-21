https://sputnikarabic.ae/20230421/لحظة-الانفجار-الذي-وقع-نتيجة-سقوط-قذيفة-من-طائرة-سو--34-فيديو-1076145502.html
لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو
لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو
تم نشر فيديو للحظة حدوث الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية الناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو-34". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:38+0000
2023-04-21T08:38+0000
2023-04-21T08:38+0000
روسيا
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا.وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لحظة الانفجار الذي وقع نتيجة سقوط قذيفة من طائرة "سو- 34"... فيديو
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تم نشر فيديو للحظة حدوث الانفجار في مدينة بيلغورود الروسية الناجم عن حادث عرضي لسقوط قذيفة من طائرة "سو-34".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أضرار المنازل في بيلغورود ترجع إلى خروج غير طبيعي لذخيرة جوية من طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا.
وأفادت الوزارة بأنه "في العشرين من أبريل/نيسان 2023 في حوالي الساعة 10:15 مساءً بتوقيت موسكو، خلال تنفيذ طائرة "سو-34" التابعة للقوات الفضائية لرحلة فوق مدينة بيلغورود، حدث خروج غير طبيعي لذخيرة جوية، ونتيجة لذلك توجد أضرار في المباني السكنية، ولم يكن هناك أي ضحايا".