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إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/للمرة-الثالثة-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-ثلاث-مناطق-بشرق-أوكرانيا-1076139621.html
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T02:25+0000
2023-04-21T02:33+0000
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ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في وتم إلغاؤه بعد ذلك بقليل، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا (بتوقيت موسكو) تم إعلان الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا

02:25 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 21.04.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد.
ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
00:31 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في وتم إلغاؤه بعد ذلك بقليل، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا (بتوقيت موسكو) تم إعلان الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.
يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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