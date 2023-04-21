https://sputnikarabic.ae/20230421/للمرة-الثالثة-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-ثلاث-مناطق-بشرق-أوكرانيا-1076139621.html
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T02:25+0000
2023-04-21T02:25+0000
2023-04-21T02:33+0000
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ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في وتم إلغاؤه بعد ذلك بقليل، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا (بتوقيت موسكو) تم إعلان الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مناطق بشرق أوكرانيا
02:25 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق في شرق أوكرانيا، وفقًا لخرائط وزارة التحول الرقمي في البلاد.
ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في وتم إلغاؤه بعد ذلك بقليل، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا (بتوقيت موسكو) تم إعلان الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف
.
يشار إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية
منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".