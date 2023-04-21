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https://sputnikarabic.ae/20230421/مئات-الآلاف-الفلسطينيين-يدعون-في-صلاة-العيد-إلى-الوحدة-الوطنية-وإنهاء-الانقسام----1076164967.html
مئات آلاف الفلسطينيين يدعون في صلاة العيد إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام
مئات آلاف الفلسطينيين يدعون في صلاة العيد إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام
أدى الفلسطينيون في قطاع غزة، صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، ودعا خطباء صلاة العيد، لأن تكون أيام عيد الفطر عنواناً للتواصل والتراحم والتكافل والمحبة، وتفعيل... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:04+0000
2023-04-21T13:08+0000
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وقال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم لوكالة "سبوتنيك ": "بعد المعركة التي خاضها شعبنا الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى للحفاظ على الهوية نقول إن المعركة ما زالت مفتوحة من أجل الحفاظ على هذه الهوية العربية الفلسطينية للمسجد الأقصى".وقد شارك عشرات الآلاف من الغزيين جالبين معهم أطفالهم للمشاركة في أجواء أول أيام العيد.وقالت إيمان موسى عطا الله لـ " سبوتنيك": "أتمنى في العيد أن تعود الفرحة إلى الشعب الفلسطيني وأن تتم الوحدة الكاملة، وأن يسلم المسجد الأقصى من مشاريع التهويد، وأتمنى أن تتوقف الحروب وأن نعيش بسلام".وأدى 120 ألف فلسطيني صلاة العيد في المسجد الأقصى، وسط اعتداءات من القوات الإسرائيلية على بعض المصلين أثناء توجههم إلى المسجد من باب الاسباط، ويأتي عيد الفطر على الفلسطينيين بعد موجة تصعيد خلال شهر رمضان، كان مركزها باحات المسجد الأقصى الذي شهد اقتحامات واسعة للمستوطنين اليهود.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مئات آلاف الفلسطينيين يدعون في صلاة العيد إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

13:04 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أدى الفلسطينيون في قطاع غزة، صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، ودعا خطباء صلاة العيد، لأن تكون أيام عيد الفطر عنواناً للتواصل والتراحم والتكافل والمحبة، وتفعيل الوحدة الوطنية ورص الصفوف والاعتكاف في المسجد الأقصى.
وقال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم لوكالة "سبوتنيك ": "بعد المعركة التي خاضها شعبنا الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى للحفاظ على الهوية نقول إن المعركة ما زالت مفتوحة من أجل الحفاظ على هذه الهوية العربية الفلسطينية للمسجد الأقصى".
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقد شارك عشرات الآلاف من الغزيين جالبين معهم أطفالهم للمشاركة في أجواء أول أيام العيد.
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت إيمان موسى عطا الله لـ " سبوتنيك": "أتمنى في العيد أن تعود الفرحة إلى الشعب الفلسطيني وأن تتم الوحدة الكاملة، وأن يسلم المسجد الأقصى من مشاريع التهويد، وأتمنى أن تتوقف الحروب وأن نعيش بسلام".
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأدى 120 ألف فلسطيني صلاة العيد في المسجد الأقصى، وسط اعتداءات من القوات الإسرائيلية على بعض المصلين أثناء توجههم إلى المسجد من باب الاسباط، ويأتي عيد الفطر على الفلسطينيين بعد موجة تصعيد خلال شهر رمضان، كان مركزها باحات المسجد الأقصى الذي شهد اقتحامات واسعة للمستوطنين اليهود.
© Sputnik . Ajwad Jradatمواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
مواطنو غزة يؤدون صلاة عيد الفطر في العراء والساحات العامة
© Sputnik . Ajwad Jradat
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