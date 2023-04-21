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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/مدفعية-المنطقة-العسكرية-المركزية-الروسية-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بقذائف-الهاون-ساني-فيديو-1076140725.html
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
دمر جنود المنطقة العسكرية المركزية معقل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة هاون 122 ملم 2إس12 "ساني". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T04:59+0000
2023-04-21T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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سقطت قذائف الهاون بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد العدو. تم إطلاق النار من مواقع مغلقة على مسافة حوالي 6 كيلومترات. تم تصحيح إطلاق النار بواسطة الطائرات المسيرة.قال قائد طاقم الهاون الملقب بـ "غراد": "نحن نعمل بشكل مكثف، الطاقم منسق. لم يتم يتم الكشف عن موقعنا قط. التخفي جيد والخندق جيد التجهيز. القمة مرتفعة. لذلك، لا يمكن للعدو أن يجدنا"، حسبما أفادت قناة زفيزدا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو

04:59 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمر جنود المنطقة العسكرية المركزية معقل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة هاون 122 ملم 2إس12 "ساني".
سقطت قذائف الهاون بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد العدو. تم إطلاق النار من مواقع مغلقة على مسافة حوالي 6 كيلومترات. تم تصحيح إطلاق النار بواسطة الطائرات المسيرة.
قال قائد طاقم الهاون الملقب بـ "غراد": "نحن نعمل بشكل مكثف، الطاقم منسق. لم يتم يتم الكشف عن موقعنا قط. التخفي جيد والخندق جيد التجهيز. القمة مرتفعة. لذلك، لا يمكن للعدو أن يجدنا"، حسبما أفادت قناة زفيزدا.
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