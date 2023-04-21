https://sputnikarabic.ae/20230421/مدفعية-المنطقة-العسكرية-المركزية-الروسية-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بقذائف-الهاون-ساني-فيديو-1076140725.html
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
دمر جنود المنطقة العسكرية المركزية معقل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة هاون 122 ملم 2إس12 "ساني". 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T04:59+0000
2023-04-21T04:59+0000
2023-04-21T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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سقطت قذائف الهاون بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد العدو. تم إطلاق النار من مواقع مغلقة على مسافة حوالي 6 كيلومترات. تم تصحيح إطلاق النار بواسطة الطائرات المسيرة.قال قائد طاقم الهاون الملقب بـ "غراد": "نحن نعمل بشكل مكثف، الطاقم منسق. لم يتم يتم الكشف عن موقعنا قط. التخفي جيد والخندق جيد التجهيز. القمة مرتفعة. لذلك، لا يمكن للعدو أن يجدنا"، حسبما أفادت قناة زفيزدا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفعية المنطقة العسكرية المركزية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية بقذائف الهاون "ساني"... فيديو
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دمر جنود المنطقة العسكرية المركزية معقل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة هاون 122 ملم 2إس12 "ساني".
سقطت قذائف الهاون بذخائر شديدة الانفجار على تحصينات وأفراد العدو. تم إطلاق النار من مواقع مغلقة على مسافة حوالي 6 كيلومترات. تم تصحيح إطلاق النار بواسطة الطائرات المسيرة.
قال قائد طاقم الهاون الملقب بـ "غراد": "نحن نعمل بشكل مكثف، الطاقم منسق. لم يتم يتم الكشف عن موقعنا قط. التخفي جيد والخندق جيد التجهيز. القمة مرتفعة. لذلك، لا يمكن للعدو أن يجدنا"، حسبما أفادت قناة زفيزدا.