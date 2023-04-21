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https://sputnikarabic.ae/20230421/مراسل-سبوتنيك-سماع-أصوات-نيران-متقطعة-تجاه-مباني-الإذاعة-والتلفزيون-في-مدينة-أم-درمان-1076174930.html
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بسماع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:17+0000
2023-04-21T16:17+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المراسل، بهذا الصدد: "نسمع أصوات لإطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي، المطلة على شارع النيل في مدينة أم درمان، في اليوم السادس لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوَات الجيش وقوات الدعم السريع".من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يوضح سيطرتها على مباني الإذاعة والتلفزيون.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/لجنة-أطباء-السودان-لسبوتنيك-انقطاع-التيار-الكهربائي-والمياه-يهدد-بتوقف-الخدمات-الطبية-في-المستشفيات-1076172987.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, الأخبار, العالم العربي, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, الأخبار, العالم العربي, الجيش السوداني

مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان

16:17 GMT 21.04.2023
© AFP 2023عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
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حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بسماع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال المراسل، بهذا الصدد: "نسمع أصوات لإطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي، المطلة على شارع النيل في مدينة أم درمان، في اليوم السادس لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوَات الجيش وقوات الدعم السريع".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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15:00 GMT
من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يوضح سيطرتها على مباني الإذاعة والتلفزيون.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
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خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
18 أبريل, 13:44 GMT
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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