https://sputnikarabic.ae/20230421/مراسل-سبوتنيك-سماع-أصوات-نيران-متقطعة-تجاه-مباني-الإذاعة-والتلفزيون-في-مدينة-أم-درمان-1076174930.html
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بسماع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:17+0000
2023-04-21T16:17+0000
2023-04-21T16:17+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المراسل، بهذا الصدد: "نسمع أصوات لإطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي، المطلة على شارع النيل في مدينة أم درمان، في اليوم السادس لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوَات الجيش وقوات الدعم السريع".من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يوضح سيطرتها على مباني الإذاعة والتلفزيون.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, الأخبار, العالم العربي, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, الأخبار, العالم العربي, الجيش السوداني
مراسل "سبوتنيك": سماع أصوات نيران متقطعة تجاه مباني الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بسماع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال المراسل، بهذا الصدد: "نسمع أصوات لإطلاق نار متقطع باتجاه مباني إذاعة وتلفزيون السودان القومي، المطلة على شارع النيل في مدينة أم درمان، في اليوم السادس لاندلاع المواجهات العسكرية بين قوَات الجيش وقوات الدعم السريع".
من جانبها، نشرت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يوضح سيطرتها على مباني الإذاعة والتلفزيون.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع
.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة
لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.