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https://sputnikarabic.ae/20230421/ميدفيديف-يهدد-وزير-الدفاع-الألماني-باستعراض-الجيش-الروسي-في-برلين-1076173713.html
ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين
ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي دعا كييف لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الروسية، بأن... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T15:31+0000
2023-04-21T15:31+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "وزير الدفاع الألماني، ودون تفكير، أطلق شيئاً حول عمليات عسكرية على أراضينا".وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين

15:31 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي دعا كييف لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الروسية، بأن الألماني الذي ينوي مهاجمة روسيا عليه الاستعداد لاستعراض الجيش الروسي في برلين.
موسكو- سبوتنيك. وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "وزير الدفاع الألماني، ودون تفكير، أطلق شيئاً حول عمليات عسكرية على أراضينا".

إنه بلا شك يغار من مجد القادة العسكريين للرايخ الثالث، حسنًا، لا بد من تذكيره بالتجربة التاريخية، الألمان الذين ينوون مهاجمة روسيا عليهم الاستعداد لاستعراض جيشنا في برلين.

وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في 1 نيسان/ أبريل، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".

وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".
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