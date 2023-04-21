ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي دعا كييف لتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الروسية، بأن الألماني الذي ينوي مهاجمة روسيا عليه الاستعداد لاستعراض الجيش الروسي في برلين.
موسكو- سبوتنيك. وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "وزير الدفاع الألماني، ودون تفكير، أطلق شيئاً حول عمليات عسكرية على أراضينا".
إنه بلا شك يغار من مجد القادة العسكريين للرايخ الثالث، حسنًا، لا بد من تذكيره بالتجربة التاريخية، الألمان الذين ينوون مهاجمة روسيا عليهم الاستعداد لاستعراض جيشنا في برلين.
On Pistorius the Kraut— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 21, 2023
The German defence minister, without giving it too much thought, blurted out something about military operations on our territory.
He surely envies the glory of the third reich warlords.
Well, he actually needs to remember a historical omen.
The German…
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في 1 نيسان/ أبريل، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.
وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".
وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".
وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".