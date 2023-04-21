https://sputnikarabic.ae/20230421/نظام-كييف-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-في-أرتيوموفسك-1076157822.html
نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك
نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك
اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار اليوم الجمعة بأن القوات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت) تواصل الهجوم والتوغل في المدينة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:31+0000
2023-04-21T11:31+0000
2023-04-21T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت ماليار عبر قناتها على "تليغرام": "بكلمات بسيطة، التقارير العسكرية اليوم من الجبهة تفيد بمعارك ضارية هناك (في أرتيوموفسك)، العدو يهاجم ويتقدم في بعض الأماكن".وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء في 19 نيسان/ أبريل، أن القوات الروسية تواصل عملياتها في مدينة أرتيوموفسك، واستولت على ثلاث كتل أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من المدينة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكوتلياروفكا وزاغورويكوفكا وإيفانوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف للهجوم وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لتجمع القوات "الغربي".
https://sputnikarabic.ae/20230421/الكرملين-الناتو-يظهر-طبيعة-عدوانية-تثبت-صحة-البدء-بالعملية-العسكرية-الخاصة---1076154192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك
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اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار اليوم الجمعة بأن القوات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت) تواصل الهجوم والتوغل في المدينة.
وكتبت ماليار عبر قناتها على "تليغرام": "بكلمات بسيطة، التقارير العسكرية اليوم من الجبهة تفيد بمعارك ضارية هناك (في أرتيوموفسك)، العدو يهاجم ويتقدم في بعض الأماكن".
في الوقت نفسه، ادعت أن الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك يقوم بعمليات دفاعية و"هجومية نشطة"، وبالتالي فإن الوضع في المدينة "متوتر، لكنه خاضع للسيطرة".
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء في 19 نيسان/ أبريل، أن القوات الروسية تواصل عملياتها في مدينة أرتيوموفسك، واستولت على ثلاث كتل أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من المدينة.
وجاء في بيان
وزارة الدفاع الروسية في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكوتلياروفكا وزاغورويكوفكا وإيفانوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف للهجوم وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لتجمع القوات "الغربي".