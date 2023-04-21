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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/نظام-كييف-يقر-بتقدم-الجيش-الروسي-في-أرتيوموفسك-1076157822.html
نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك
نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك
اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار اليوم الجمعة بأن القوات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت) تواصل الهجوم والتوغل في المدينة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:31+0000
2023-04-21T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت ماليار عبر قناتها على "تليغرام": "بكلمات بسيطة، التقارير العسكرية اليوم من الجبهة تفيد بمعارك ضارية هناك (في أرتيوموفسك)، العدو يهاجم ويتقدم في بعض الأماكن".وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء في 19 نيسان/ أبريل، أن القوات الروسية تواصل عملياتها في مدينة أرتيوموفسك، واستولت على ثلاث كتل أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من المدينة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكوتلياروفكا وزاغورويكوفكا وإيفانوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف للهجوم وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لتجمع القوات "الغربي".
https://sputnikarabic.ae/20230421/الكرملين-الناتو-يظهر-طبيعة-عدوانية-تثبت-صحة-البدء-بالعملية-العسكرية-الخاصة---1076154192.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

نظام كييف يقر بتقدم الجيش الروسي في أرتيوموفسك

11:31 GMT 21.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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اعترفت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار اليوم الجمعة بأن القوات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت) تواصل الهجوم والتوغل في المدينة.
وكتبت ماليار عبر قناتها على "تليغرام": "بكلمات بسيطة، التقارير العسكرية اليوم من الجبهة تفيد بمعارك ضارية هناك (في أرتيوموفسك)، العدو يهاجم ويتقدم في بعض الأماكن".

في الوقت نفسه، ادعت أن الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك يقوم بعمليات دفاعية و"هجومية نشطة"، وبالتالي فإن الوضع في المدينة "متوتر، لكنه خاضع للسيطرة".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: "الناتو" يظهر طبيعة عدوانية تثبت صحة البدء بالعملية العسكرية الخاصة
11:08 GMT
وأعلنت وزراة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء في 19 نيسان/ أبريل، أن القوات الروسية تواصل عملياتها في مدينة أرتيوموفسك، واستولت على ثلاث كتل أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية الغربية من المدينة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكوتلياروفكا وزاغورويكوفكا وإيفانوفكا وبيرشوترافنيفوي في مقاطعة خاركوف للهجوم وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة لتجمع القوات "الغربي".
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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