https://sputnikarabic.ae/20230421/نقابة-الأطباء-السودانية-مقتل-وإصابة-نحو-1600-مدني-منذ-اندلاع-الاشتباكات-السبت-الماضي-1076160193.html

نقابة الأطباء السودانية: مقتل وإصابة نحو 1600 مدني منذ اندلاع الاشتباكات

نقابة الأطباء السودانية: مقتل وإصابة نحو 1600 مدني منذ اندلاع الاشتباكات

أعلنت نقابة الأطباء السودانية - اللجنة التمهيدية، اليوم الجمعة، عن مصرع وجرح نحو 1600 من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T12:04+0000

2023-04-21T12:04+0000

2023-04-21T12:39+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. َوحسب بيان لنقابة الأطباء السودانية، اليوم الجمعة، أكدت "مقتل 243 وجرح 1335 في أوساط المدنيين"، مشيرة إلى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".وأضافت النقابة في بيانها أن "الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السادس على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، مارغريت هاريس، اليوم الجمعة، عن مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.وقالت هاريس خلال إحاطة إعلامية: "مع الأسف، ارتفع عدد ضحايا الأعمال القتالية في السودان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن، إلى 413 قتيلا و 3551 مصابا".وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-يعلن-مرحلة-تطهير-بؤر-وجود-المتمردين-حول-العاصمة-1076159897.html

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العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, منظمة الصحة العالمية, الأخبار