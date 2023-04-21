https://sputnikarabic.ae/20230421/نقل-معدات-نووية-ضخمة-على-الشاحنات-من-روسيا-إلى-الهند-والصين-فيديو-1076173083.html
نقل معدات نووية ضخمة على الشاحنات من روسيا إلى الهند والصين... فيديو
نقل معدات نووية ضخمة على الشاحنات من روسيا إلى الهند والصين... فيديو
قام مصنع "آتوماش" للتكنولوجيا النووية الواقع في فولوغدا الروسية التابع لشركة "روساتوم"، بشحن معدات لمحطتي الطاقة النووية اللتين يجري بناؤهما في كل من الهند... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T15:15+0000
2023-04-21T15:15+0000
2023-04-21T15:15+0000
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وتعد الدولتان الفاعلتان الحقيقيتان على صعيد الطاقة النووية في وقتنا الحالي، هما: روسيا، الأولى عالميا في مجال التصدير، والصين على صعيد الإنتاج الداخلي.وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، من بين 25 محطة نووية جرى إطلاق ورش بنائها في العالم، كانت جميعها إما في الصين، أو خارج الصين ولكن بإشراف روسي، وفق تقرير أصدره خبراء مستقلون بالاستناد إلى بيانات عامة، بعنوان "تقرير حالة الصناعة النووية العالمية".وفي السياق نفسه، تسيطر روسيا على السوق الدولية، إذ ثمّة 25 مفاعلاً قيد الإنشاء، 5 في روسيا، و20 في دول أخرى (بنغلادش وبيلاروسيا والصين ومصر والهند وإيران وسلوفاكيا وتركيا). بدأت هذه المشاريع في العقد الأول من القرن الحالي، أو في 2015 أو 2018، وصولاً إلى إطلاق المشروع في مصر عام 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم
نقل معدات نووية ضخمة على الشاحنات من روسيا إلى الهند والصين... فيديو
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قام مصنع "آتوماش" للتكنولوجيا النووية الواقع في فولوغدا الروسية التابع لشركة "روساتوم"، بشحن معدات لمحطتي الطاقة النووية اللتين يجري بناؤهما في كل من الهند والصين.
وتعد الدولتان الفاعلتان الحقيقيتان على صعيد الطاقة النووية في وقتنا الحالي، هما: روسيا، الأولى عالميا في مجال التصدير، والصين على صعيد الإنتاج الداخلي.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، من بين 25 محطة نووية جرى إطلاق ورش بنائها في العالم، كانت جميعها إما في الصين، أو خارج الصين ولكن بإشراف روسي، وفق تقرير أصدره خبراء مستقلون بالاستناد إلى بيانات عامة، بعنوان "تقرير حالة الصناعة النووية العالمية".
وفي السياق نفسه، تسيطر روسيا على السوق الدولية، إذ ثمّة 25 مفاعلاً قيد الإنشاء، 5 في روسيا، و20 في دول أخرى (بنغلادش وبيلاروسيا والصين ومصر والهند وإيران وسلوفاكيا وتركيا). بدأت هذه المشاريع في العقد الأول من القرن الحالي، أو في 2015 أو 2018، وصولاً إلى إطلاق المشروع في مصر عام 2022.