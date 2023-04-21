https://sputnikarabic.ae/20230421/واشنطن-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-في-موعد-أقصاه-23-أبريل-1076139295.html

واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل

واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل

دعت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان في موعد أقصاه 23 أبريل/نيسان. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T01:50+0000

2023-04-21T01:50+0000

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وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، صباح اليوم محادثات مع قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في البلاد، محمد حمدان دقلو، داعيًا الأطراف إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد قبل 23 أبريل/نيسان.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-وحداتنا-تقصف-القوات-المتمردة-في-جنوب-الخرطوم-بشكل-مكثف-1076139046.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, المجلس السيادي في السودان