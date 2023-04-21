https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html

إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا

أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، إعلان حالة الإنذار الجوي للمرة الثانية هذه الليلة في مناطق لفيفوفسكا، تيرنوبيلسكا،... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T00:31+0000

2023-04-21T00:31+0000

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وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في ليلة الجمعة، وتم إلغاؤها بعد فترة قصيرة، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت موسكو، تم الإعلان عن الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق سومسكا، تيرنوبيلسكا، لفيفوفسكا وخميلنيتسكا تقريبًا في نفس الوقت الساعة 2:26 صباحًا. وتم تشغيل صفارات الإنذار في منطقة فينيتسكا في الساعة 1:52 صباحًا، وفي جيتوميرسكا في الساعة 0:49 صباحًا.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html

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