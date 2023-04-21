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إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-غرب-وشمال-أوكرانيا-1076138674.html
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا
أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، إعلان حالة الإنذار الجوي للمرة الثانية هذه الليلة في مناطق لفيفوفسكا، تيرنوبيلسكا،... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:31+0000
2023-04-21T00:40+0000
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وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في ليلة الجمعة، وتم إلغاؤها بعد فترة قصيرة، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت موسكو، تم الإعلان عن الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق سومسكا، تيرنوبيلسكا، لفيفوفسكا وخميلنيتسكا تقريبًا في نفس الوقت الساعة 2:26 صباحًا. وتم تشغيل صفارات الإنذار في منطقة فينيتسكا في الساعة 1:52 صباحًا، وفي جيتوميرسكا في الساعة 0:49 صباحًا.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في غرب وشمال أوكرانيا

00:31 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 00:40 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، إعلان حالة الإنذار الجوي للمرة الثانية هذه الليلة في مناطق لفيفوفسكا، تيرنوبيلسكا، خميلنيتسكا، جيتوميرسكا، فنيتسكا وسومسكا في أوكرانيا.
وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في ليلة الجمعة، وتم إلغاؤها بعد فترة قصيرة، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت موسكو، تم الإعلان عن الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
5 أبريل, 23:49 GMT
ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق سومسكا، تيرنوبيلسكا، لفيفوفسكا وخميلنيتسكا تقريبًا في نفس الوقت الساعة 2:26 صباحًا. وتم تشغيل صفارات الإنذار في منطقة فينيتسكا في الساعة 1:52 صباحًا، وفي جيتوميرسكا في الساعة 0:49 صباحًا.
تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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