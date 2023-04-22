https://sputnikarabic.ae/20230422/أردوغان-يعلن-عن-خطة-لجعل-منازل-إسطنبول-آمنة-من-الزلازل-1076190146.html
أردوغان يعلن عن خطة لجعل منازل إسطنبول آمنة من الزلازل
أردوغان يعلن عن خطة لجعل منازل إسطنبول آمنة من الزلازل
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطة لجعل المنازل كافة في إسطنبول آمنة من الزلازل خلال 5 سنوات. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T20:42+0000
2023-04-22T20:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء مشاركته في مراسم تسليم منازل ريفية في ولاية غازي عنتاب، المتضررة من الزلزال الأخير، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن الحكومة تهدف لإعادة بناء 300 ألف منزل في إسطنبول كل عام، للتخلص من جميع المباني التي تشكل خطرا خلال 5 سنوات.وأضاف الرئيس التركي أنه تم البدء في وضع أسس منازل جديدة للمتضررين في الولايات المنكوبة، بعد 15 يوما من حدوث الزلزال.وأوضح أن أعمال بناء 650 ألف منزل متواصلة في هذه الولايات، من بينها 507 آلاف وحدة سكنية، و143 ألف منزل ريفي.أشار الرئيس التركي إلى أنه سيتم تسليم 319 ألف منزل منها للمستحقين خلال عام.وذكر أردوغان أن الحكومة أعلنت أخيرا تكفّل الدولة بنصف تكاليف إعادة بناء المباني الخطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
أردوغان يعلن عن خطة لجعل منازل إسطنبول آمنة من الزلازل
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطة لجعل المنازل كافة في إسطنبول آمنة من الزلازل خلال 5 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء مشاركته في مراسم تسليم منازل ريفية في ولاية غازي عنتاب، المتضررة من الزلزال الأخير، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال أردوغان إن الحكومة تهدف لإعادة بناء 300 ألف منزل في إسطنبول كل عام، للتخلص من جميع المباني التي تشكل خطرا خلال 5 سنوات.
وأضاف الرئيس التركي
أنه تم البدء في وضع أسس منازل جديدة للمتضررين في الولايات المنكوبة، بعد 15 يوما من حدوث الزلزال.
وأوضح أن أعمال بناء 650 ألف منزل متواصلة في هذه الولايات، من بينها 507 آلاف وحدة سكنية، و143 ألف منزل ريفي.
أشار الرئيس التركي إلى أنه سيتم تسليم 319 ألف منزل منها للمستحقين خلال عام.
وذكر أردوغان أن الحكومة أعلنت أخيرا تكفّل الدولة بنصف تكاليف إعادة بناء المباني الخطيرة.