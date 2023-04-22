https://sputnikarabic.ae/20230422/استطلاع-قرابة-نصف-الإسرائيليين-يعتقدون-أن-مستقبل-بلادهم-سيكون-أسوأ-في-الأعوام-المقبلة-1076191073.html

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون "أسوأ" خلال الأعوام المقبلة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

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وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتر) المستقل ونشرته الإذاعة العبرية اليوم حوالي 553 رجلا وامرأة يبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.وتعاني إسرائيل من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشددة في يناير الماضي وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة قبل أن يجمد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.وتجددت التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية مساء اليوم للأسبوع الـ16 على التوالي.وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها من المدن للاحتجاج على الخطة.ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون أن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو، وفقا لوكالة "شينخوا".كما تشهد إسرائيل توترا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، حيث قتل 19 شخصا في إسرائيل في هجمات نفذها فلسطينيون منذ بداية العام الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230422/عشرات-الآلاف-يتظاهرون-في-إسرائيل-ضد-مشروع-إصلاح-النظام-القضائي-1076189900.html

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