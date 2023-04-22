https://sputnikarabic.ae/20230422/البرهان-لا-أحد-يعرف-مكان-حميدتي-وحفتر-أكد-لي-أنه-لا-يدعمه-ومستعد-لتحمل-المسؤولية-1076184608.html

البرهان: لا أحد يعرف مكان حميدتي وحفتر أكد لي أنه لا يدعمه.. ومستعد لتحمل المسؤولية

البرهان: لا أحد يعرف مكان حميدتي وحفتر أكد لي أنه لا يدعمه.. ومستعد لتحمل المسؤولية

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إنه لا أحد يعرف المكان الذي يستقر فيه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ بدء... 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T13:13+0000

2023-04-22T13:13+0000

2023-04-22T13:13+0000

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وفي تصريحات لقناة "العربية" نفى قائد الجيش تصريحات قائد قوات الدعم السريع، عن علاقته بالنظام السابق، وقال إنها تصريحات "كاذبة".وعن دول الجوار، ذكر البرهان أن "التنسيق مع تشاد إيجابي ومستمر لضبط أي مسلح تابع للدعم السريع".وشدد قائد الجيش السوداني على أنه يقوم بواجبه، و"مستعد لتحمل المسؤولية كاملة".وواصل: "نسعى إلى عدم التصعيد والحفاظ على مكتسبات الدولة السودانية. النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية، ونسعى إلى تنفيذ الانتقال السياسي لحكومة مدنية. الخاسر الأكبر في الحرب هو الشعب السوداني، وندعو لحوار داخلي لحل الأزمة".وقال البرهان في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم السبت: "أنا موجود حاليا في مركز القيادة (العامة) ولن أتركه إلا على نعش".نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مصدر سوداني مطلع على المفاوضات، أن العداء قد اشتد بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أنهما توقفا عن إلقاء السلام على بعضهما البعض أو تبادل أي كلمات، حتى أثناء المحادثات.

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العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية