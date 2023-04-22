https://sputnikarabic.ae/20230422/البنتاغون-قائد-الجيش-الأمريكي-مع-البرهان-بحث-تطورات-الوضع-في-السودان-1076177726.html
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T00:01+0000
2023-04-22T00:01+0000
2023-04-22T00:01+0000
أخبار السودان اليوم
الخرطوم
الجيش الأمريكي
الجنرال مارك ميلي
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065512033_0:0:2801:1577_1920x0_80_0_0_741434898ad4b0fcc26a293280e31320.jpg
وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية، اعتبرت أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.ويوم الخميس، قال البنتاغون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1126 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم.ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-خرق-الهدنة-الإنسانية-المعلنة-بانتهاكات-عديدة-1076176631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065512033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c250e9b0c4f382650d20b102584e91a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الخرطوم, الجيش الأمريكي, الجنرال مارك ميلي, البنتاغون الأمريكي
أخبار السودان اليوم, الخرطوم, الجيش الأمريكي, الجنرال مارك ميلي, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
تابعنا عبر
أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في السودان.
وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين
وتطورات الوضع في السودان".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية، اعتبرت أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.
ويوم الخميس، قال البنتاغون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء
يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1126 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم.
ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .
لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.