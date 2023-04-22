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https://sputnikarabic.ae/20230422/البنتاغون-قائد-الجيش-الأمريكي-مع-البرهان-بحث-تطورات-الوضع-في-السودان-1076177726.html
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T00:01+0000
2023-04-22T00:01+0000
أخبار السودان اليوم
الخرطوم
الجيش الأمريكي
الجنرال مارك ميلي
البنتاغون الأمريكي
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وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية، اعتبرت أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.ويوم الخميس، قال البنتاغون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1126 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم.ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-خرق-الهدنة-الإنسانية-المعلنة-بانتهاكات-عديدة-1076176631.html
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أخبار السودان اليوم, الخرطوم, الجيش الأمريكي, الجنرال مارك ميلي, البنتاغون الأمريكي
أخبار السودان اليوم, الخرطوم, الجيش الأمريكي, الجنرال مارك ميلي, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي بحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان

00:01 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Стрингер
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أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في السودان.
وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية، اعتبرت أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.
ويوم الخميس، قال البنتاغون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي التي تقع على مسافة 1126 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم.
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
الجيش السوداني: "الدعم السريع" خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بانتهاكات عديدة
أمس, 18:56 GMT
ويذكر، أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .
لكن في يوم الجمعة ذاته، قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة حيث حاولت الهجوم على عدة مواقع بالخرطوم من ضمنها القيادة العامة وعمارة الذهب بالسوق العربي وسط الخرطوم.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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