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https://sputnikarabic.ae/20230422/الجيش-السوداني-أخمدنا-التمرد-وخلصنا-البلاد-من-أكبر-مشروع-انتهازي-في-تاريخها-1076184980.html
الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها
الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها
أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه من الصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التي يعتبرها "متمردة على الدولة"، مضيفًا أنه يسعى... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T13:40+0000
2023-04-22T13:56+0000
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وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه "يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا".وأشار إلى وجود "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم".وأوضح الجيش السوداني أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن".وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

13:40 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 13:56 GMT 22.04.2023)
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023
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أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه من الصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التي يعتبرها "متمردة على الدولة"، مضيفًا أنه يسعى جاهدًا للقضاء على "التمرد" في أقرب وقت.
وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه "يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا".

وأضاف: "أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد".

وأشار إلى وجود "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم".
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وأوضح الجيش السوداني أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن".
وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
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