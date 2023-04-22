https://sputnikarabic.ae/20230422/الجيش-السوداني-أخمدنا-التمرد-وخلصنا-البلاد-من-أكبر-مشروع-انتهازي-في-تاريخها-1076184980.html

الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه من الصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التي يعتبرها "متمردة على الدولة"، مضيفًا أنه يسعى... 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T13:40+0000

2023-04-22T13:40+0000

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وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه "يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا".وأشار إلى وجود "محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم".وأوضح الجيش السوداني أن "الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن".وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار