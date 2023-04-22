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https://sputnikarabic.ae/20230422/الجيش-السوداني-بدء-عملية-إجلاء-البعثات-الأجنبية-خلال-الساعات-المقبلة-1076181812.html
الجيش السوداني: بدء إجلاء رعايا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين بطائرات عسكرية
الجيش السوداني: بدء إجلاء رعايا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين بطائرات عسكرية
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T09:58+0000
2023-04-22T10:07+0000
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وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.وأضاف البيان أن البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.وأوضح أنه من المنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.ووفقا للبيان، ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم.كما نوه البيان بأنه "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".
https://sputnikarabic.ae/20230422/البنتاغون-قائد-الجيش-الأمريكي-مع-البرهان-بحث-تطورات-الوضع-في-السودان-1076177726.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الجيش السوداني, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني: بدء إجلاء رعايا أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين بطائرات عسكرية

09:58 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 10:07 GMT 22.04.2023)
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023
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أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.
وأضاف البيان أن البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي يبحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان
00:01 GMT
وأوضح أنه من المنتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.
ووفقا للبيان، ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم.

كما نوه البيان بأنه "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب".
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