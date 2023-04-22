https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-الروسية-موسكو-تقرر-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الألمان-ردا-على-إجراء-مماثل-من-برلين-1076183799.html
الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين
الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرة إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T12:04+0000
2023-04-22T12:04+0000
2023-04-22T12:04+0000
روسيا
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وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".وأضاف البيان: "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين، قرر الجانب الروسي طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".ووقعت يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، انفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي، فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.
https://sputnikarabic.ae/20230310/روسيا-تعتزم-نشر-مراسلاتها-مع-ألمانيا-والدنمارك-والسويد-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1074533856.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرة إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".
وأضاف البيان: "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين، قرر الجانب الروسي طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".
ووقعت يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، انفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا
، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي، فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام "التيار الشمالي"، شركة "نورد ستريم إيه جي"، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.
من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.