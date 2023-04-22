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https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-البرازيلي-يعلق-على-خطط-زيارة-روسيا-وأوكرانيا-1076186666.html
الرئيس البرازيلي يعلق على خطط زيارة روسيا وأوكرانيا
الرئيس البرازيلي يعلق على خطط زيارة روسيا وأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لا يعتزم زيارة روسيا أو أوكرانيا لحين تهيئة كل الظروف المناسبة لإنهاء الصراع بين... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T15:04+0000
2023-04-22T15:04+0000
العالم
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وذكرت وكالة "G1" الإخبارية، نقلا عن الرئيس البرازيلي، أنه "لن يذهب إلى روسيا ولا إلى أوكرانيا حتى يتم خلق مناخ لبناء السلام".وأكد الرئيس سيلفا خلال زيارة للبرتغال أن البرازيل تؤيد إيجاد حل للنزاع من خلال المفاوضات.وأضاف سيلفا بالقول: "نحن بحاجة إلى تشكيل مجموعة من الدول التي ستجلس على طاولة المفاوضات مع كل من أوكرانيا وروسيا لإيجاد السلام".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عزمه إرسال كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق، سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال: "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي".في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم، في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو"، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تسهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-البرازيلي-يرسل-كبير-مستشاريه-إلى-كييف-للقاء-زيلينسكي-1076178053.html
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العالم

الرئيس البرازيلي يعلق على خطط زيارة روسيا وأوكرانيا

15:04 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMA
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أفادت وسائل إعلام برازيلية، اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لا يعتزم زيارة روسيا أو أوكرانيا لحين تهيئة كل الظروف المناسبة لإنهاء الصراع بين البلدين.
وذكرت وكالة "G1" الإخبارية، نقلا عن الرئيس البرازيلي، أنه "لن يذهب إلى روسيا ولا إلى أوكرانيا حتى يتم خلق مناخ لبناء السلام".
وأكد الرئيس سيلفا خلال زيارة للبرتغال أن البرازيل تؤيد إيجاد حل للنزاع من خلال المفاوضات.
وأضاف سيلفا بالقول: "نحن بحاجة إلى تشكيل مجموعة من الدول التي ستجلس على طاولة المفاوضات مع كل من أوكرانيا وروسيا لإيجاد السلام".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
01:50 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عزمه إرسال كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق، سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال: "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم، في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو"، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تسهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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