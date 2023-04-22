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https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-المكسيكي-يرفض-تدخل-الولايات-المتحدة-لمكافحة-الجريمة-المنظمة-1076178412.html
الرئيس المكسيكي يرفض تدخل الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
الرئيس المكسيكي يرفض تدخل الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الجمعة، إن حكومته لن تقبل بتدخل الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T04:13+0000
2023-04-22T04:13+0000
العالم
المكسيك
الولايات المتحدة الأمريكية
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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وقال في خطاب ألقاه في الذكرى الـ 109 للدفاع عن ميناء فيراكروز ضد الغزو الأمريكي عام 1914 "من ميناء فيراكروز نقول وليكن ذلك مسموعا بوضوح وبعيدا: نحن لن نقبل بأي تدخل ".جاءت تصريحات الرئيس وسط مبادرة اقترحها المشرعون الأمريكيون للسماح للقوات المسلحة بالبلاد بمحاربة عصابات المخدرات، التي يعتبرونها "إرهابية"، على التراب المكسيكى، وفقا لوكالة "شينخوا".وأكد "لا نريد التدخل ولا نريد مساعدة من أحد، لقد كلفنا ذلك الكثير لتأكيد سيادتنا.. هذه أمور تخص المكسيكيين فقط".وأضاف لوبيز أوبرادور أن حكومته تسعى إلى "التعاون وليس التبعية"، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإتجار غير المشروع بالفنتانيل الذي يستهلك بنسبة عالية في الولايات المتحدة.
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العالم, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
العالم, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

الرئيس المكسيكي يرفض تدخل الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

04:13 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUTالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الجمعة، إن حكومته لن تقبل بتدخل الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على مكافحتها بنفسها.
وقال في خطاب ألقاه في الذكرى الـ 109 للدفاع عن ميناء فيراكروز ضد الغزو الأمريكي عام 1914 "من ميناء فيراكروز نقول وليكن ذلك مسموعا بوضوح وبعيدا: نحن لن نقبل بأي تدخل ".
جاءت تصريحات الرئيس وسط مبادرة اقترحها المشرعون الأمريكيون للسماح للقوات المسلحة بالبلاد بمحاربة عصابات المخدرات، التي يعتبرونها "إرهابية"، على التراب المكسيكى، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأكد "لا نريد التدخل ولا نريد مساعدة من أحد، لقد كلفنا ذلك الكثير لتأكيد سيادتنا.. هذه أمور تخص المكسيكيين فقط".
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وأضاف لوبيز أوبرادور أن حكومته تسعى إلى "التعاون وليس التبعية"، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإتجار غير المشروع بالفنتانيل الذي يستهلك بنسبة عالية في الولايات المتحدة.
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