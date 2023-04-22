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https://sputnikarabic.ae/20230422/الساحة-الحمراء-تستعد-لعرض-9-مايو-العسكري-1076184780.html
الساحة الحمراء تستعد لعرض 9 مايو العسكري
الساحة الحمراء تستعد لعرض 9 مايو العسكري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن سلطات العاصمة بدأت تتحضر لتنظيم العرض العسكري في الساحة الحمراء والمقرر إجراؤه في 9 مايو/ أيار المقبل، بمناسبة عيد... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T13:26+0000
2023-04-22T13:26+0000
روسيا
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وذكر المراسل أن السلطات عملت على إغلاق بعض الشوارع والطرق تمهيدا للتحضيرات اللوجستية والتدريبات العسكرية التي ستتم في الساحة الحمراء.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إلغاء بعض المناسبات والعروض العسكرية في المقاطعات المختلفة بمناسبة عيد النصر على الفاشية، وذلك لأسباب أمنية.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220513/القائم-بالأعمال-الأفغاني-في-موسكو-يعبر-عن-إعجابه-بالعرض-العسكري-بمناسبة-عيد-النصر-1062170397.html
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روسيا

الساحة الحمراء تستعد لعرض 9 مايو العسكري

13:26 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي-34-85" الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الدبابة تي-34-85 الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن سلطات العاصمة بدأت تتحضر لتنظيم العرض العسكري في الساحة الحمراء والمقرر إجراؤه في 9 مايو/ أيار المقبل، بمناسبة عيد النصر على الفاشية.
وذكر المراسل أن السلطات عملت على إغلاق بعض الشوارع والطرق تمهيدا للتحضيرات اللوجستية والتدريبات العسكرية التي ستتم في الساحة الحمراء.
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يحي الجيش على الساحة الحمراء في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو يعبر عن إعجابه بالعرض العسكري بمناسبة "عيد النصر"
13 مايو 2022, 07:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إلغاء بعض المناسبات والعروض العسكرية في المقاطعات المختلفة بمناسبة عيد النصر على الفاشية، وذلك لأسباب أمنية.
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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