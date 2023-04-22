https://sputnikarabic.ae/20230422/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-به-600-قذيفة-راجمات-صواريخ-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-1076178160.html
الطيران الروسي يدمر مستودعا به 600 قذيفة راجمات صواريخ أوكرانية قرب سيرغييفكا
الطيران الروسي يدمر مستودعا به 600 قذيفة راجمات صواريخ أوكرانية قرب سيرغييفكا
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي دمر خلال عملية خاصة مستودع أسلحة... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T02:22+0000
2023-04-22T02:22+0000
2023-04-22T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102030/43/1020304366_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_d7bb535cdd350da9dbf20f9fa9300c1b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما لـ"سبوتنيك"، "على محور على محور الكسندرو- كالينينسك، قصفت طائرات قوات التجمع الجنوبي، مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للعدو بالقرب من بلدة سيرغييفكا، ما أسفر عن تدمير نحو 600 قذيفة راجمات صواريخ".وأضاف المتحدث، "على محور أفدييفكا، قصف سلاح المدفعية التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية معاقل نقاط المراقبة للواء الآلي 110 التابع للجيش الأوكراني. وعلى محور مارينسك، قصفت وحدات المدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بغارات نارية نقاط الانتشار المؤقت للواء المدفعية المنفصل 43 للعدو بالقرب من بلدة غورنياك، وكذلك نقطة الانتشار المؤقت لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بالقرب من بلدة غاليتسينوفكا".وأردف بيغما، "في إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر لواء المدفعية التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية مدفع هاوتزر 152 ملم للعدو طراز "دي-20"، بالقرب من قرية أوستروي، وكذلك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 152 ملم بالقرب من قرية غورنياك ".هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076177601.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102030/43/1020304366_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_f24ae94a0b8088f063325bedda8d8e53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
الطيران الروسي يدمر مستودعا به 600 قذيفة راجمات صواريخ أوكرانية قرب سيرغييفكا
تابعنا عبر
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي دمر خلال عملية خاصة مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية في منطقة سيرغييفكا على محور الكسندرو- كالينينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 600 قذيفة راجمات صواريخ.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما لـ"سبوتنيك"، "على محور على محور الكسندرو- كالينينسك، قصفت طائرات قوات التجمع الجنوبي
، مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للعدو بالقرب من بلدة سيرغييفكا، ما أسفر عن تدمير نحو 600 قذيفة راجمات صواريخ".
وأضاف المتحدث، "على محور أفدييفكا، قصف سلاح المدفعية التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية معاقل نقاط المراقبة للواء الآلي 110 التابع للجيش الأوكراني. وعلى محور مارينسك، قصفت وحدات المدفعية
التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية بغارات نارية نقاط الانتشار المؤقت للواء المدفعية المنفصل 43 للعدو بالقرب من بلدة غورنياك، وكذلك نقطة الانتشار المؤقت لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بالقرب من بلدة غاليتسينوفكا".
وأردف بيغما، "في إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر لواء المدفعية التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية مدفع هاوتزر 152 ملم للعدو طراز "دي-20"، بالقرب من قرية أوستروي، وكذلك مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 152 ملم بالقرب من قرية غورنياك ".
هذا وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.