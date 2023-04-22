https://sputnikarabic.ae/20230422/العثور-على-سفينة-كانت-تقل-ألف-شخص-قصفتها-أمريكا-خلال-الحرب-العالمية-الثانية-صورة-1076180905.html
العثور على سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية... صورة
العثور على سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية... صورة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، العثور على حطام سفينة يابانية، التي كانت تقل أكثر من 1000 أسير حرب وتعرضت لقصف من قبل الجيش الأمريكي،... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T08:53+0000
2023-04-22T08:53+0000
2023-04-22T08:53+0000
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103350/13/1033501303_0:94:2001:1219_1920x0_80_0_0_771c3627b76ea4f131cbc078814da199.jpg
وقال ألبانيز في حسابه على "تويتر": "أخيرا، تم العثور على مكان استراحة أرواح السفينة (مونتيفيديو مارو) المفقودة".وأضاف: "من بين 1060 سجينا كانوا على متنها، كان هناك 850 جنديا أستراليا فقدوا حياتهم".وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام السفينة المفقودة في بحر الصين الجنوبي.يذكر أن السفينة اليابانية "موتيفيديو مارو" كانت قد غرقت في الأول من يوليو/ تموز عام 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة قبالة سواحل الفلبين.وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.ويعتبر حادث السفينة أحد أسوأ الكوارث البحرية في أستراليا في تاريخ البلاد.
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103350/13/1033501303_124:0:1876:1314_1920x0_80_0_0_3e8d250d5b8bc23fa6577bac49f301db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العثور على سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية... صورة
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، العثور على حطام سفينة يابانية، التي كانت تقل أكثر من 1000 أسير حرب وتعرضت لقصف من قبل الجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال ألبانيز في حسابه على "تويتر": "أخيرا، تم العثور على مكان استراحة أرواح السفينة (مونتيفيديو مارو) المفقودة".
وأضاف: "من بين 1060 سجينا كانوا على متنها، كان هناك 850 جنديا أستراليا فقدوا حياتهم".
وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام السفينة المفقودة في بحر الصين الجنوبي.
يذكر أن السفينة اليابانية "موتيفيديو مارو" كانت قد غرقت في الأول من يوليو/ تموز عام 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة
قبالة سواحل الفلبين.
وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.
ويعتبر حادث السفينة أحد أسوأ الكوارث البحرية في أستراليا
في تاريخ البلاد.